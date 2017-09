‚Red Sparrow‘: Jennifer Lawrence als sexy Geheimagentin

Im Spionage-Thriller ‚Red Sparrow‘ gibt Jennifer Lawrence (‚Die Tribute von Panem‘) eine verführerische Geheimagentin mit tödlicher Mission. Gedreht wurde der Streifen u. a. auch in Wien, wovon man sich im ersten Trailer nun ein Bild machen kann.

Filmemacher Francis Lawrence (übrigens nicht mit der Hauptdarstellerin verwandt) setzte Publikumsliebling Jennifer Lawrence bereits in ‚Die Tribute von Panem‘ in Szene, für den Spionage-Thriller ‚Red Sparrow‘ machen die Beiden abermals gemeinsame Sache. Von J-Laws jugendlicher Unschuld fehlt im kommenden Streifen jedoch jede Spur, darin gibt sie nämlich eine verführerische Russen-Agentin mit tödlicher Mission. Zum Inhalt:

J-Law fährt in Wien die Krallen aus!

Als junges Mädchen war Dominika Egorova (Lawrence) eine Ballerina, nach einer Verletzung musste sie ihre Karriere jedoch an den Nagel hängen. Um sich und ihre Mutter über Wasser zu halten, wird sie Rekrutin der russischen Sparrow-Schule – einer Geheimorganisation, die jungen Menschen beibringt, ihre Körper und ihren Verstand höchst effektiv als Waffe einzusetzen. Aus dem sadistischen und perversen Programm geht sie als gefährlichste Absolventin (ein sogenannter „Spatz“) hervor. Ab diesem Zeitpunkt versucht sie, ihr altes Leben und ihre neuen Fähigkeiten unter einen Hut zu bekommen.

‚Red Sparrow‘ - Trailer © Video: YouTube

Zum Cast gehören u. a. Joel Edgerton (‚The Gift‘) als CIA-Agent Nathaniel Nash sowie Matthias Schoenaerts (‚A Bigger Splash‘), Charlotte Rampling (‚45 Years‘), Mary-Louise Parker (‚Weeds‘) sowie Hollywood-Urgestein Jeremy Irons (‚Assassin’s Creed‘). ‚Red Sparrow‘ soll am 2. März 2018 in den österreichischen Kinos starten. Etliche Außenszenen wurden übrigens in Wien gedreht (TV-MEDIA berichtete).