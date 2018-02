‚Red Sparrow‘: Amerika zensiert Brüste von Jennifer Lawrence

Am 2. März kommt der neue Film mit Jennifer Lawrence (‚Die Tribute von Panem‘) in die Kinos. Im Spionage-Thriller ‚Red Sparrow‘ gibt sie eine russische Agentin, die ihren Körper als Waffe einzusetzen weiß. Eine bestimmte Szene sorgte in den Trailern bereits für viel Aufsehen, diese wurde für das amerikanische Publikum nun zensiert.

Mit selbstbewusstem Blick marschiert Jennifer Lawrence in einer Szene des ersten Trailers durch ein Hallenbad – sehr freizügig bekleidet, mit einem sehr weit ausgeschnittenen Bikini. Das Bild machte im Internet natürlich schnell die Runde und sorgte für optimale PR für ihren kommenden Film ‚Red Sparrow‘. Darin spielt sie die russische Ballerina Dominika Egorova, die nach einem Jobwechsel zu einer eiskalten Agentin wird. Der Film, der u. a. in Budapest, Bratislava und Wien gedreht wurde (TV-MEDIA berichtete), kommt am 2. März in die Kinos.

‚Red Sparrow‘ - Trailer © Video: YouTube

Bikini-Szene zu heiß für US-Publikum

Offensichtlich wurde kurz vor der Veröffentlichung an besagter Szene doch noch ein klein wenig Hand angelegt, denn ein fürs amerikanische Fernsehen produzierter Spot zeigt die 27-jährige Schauspielerin nun mit einer etwas anderen Badebekleidung durch das Schwimmbad spazieren.

‚Red Sparrow‘ - TV Commercial © Video: YouTube

Ob man Jennifers Brüste bei 20th Century Fox für das amerikanische Publikum auf Grund des Harvey-Weinstein-Skandals und der daraus resultierten #metoo-Kampagne „zensiert“ hat, kann man nur spekulieren …