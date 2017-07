‚Fahrbereitschaft: Thadeusz fährt – Politiker antworten‘ – so lautet der Name des neuen Formats auf RBB. Dabei fährt Talkmaster Jörg Thadeusz mit Spitzenpolitikern im Auto und stellt ihnen Fragen. Das kommt Ihnen bekannt vor? Kein Wunder, Hanno Settele hat es mit ‚Wahlfahrt‘ ja bereits vorgemacht.

Unvergessen: Die Stronach-Fahrt! © ORF

Hanno Settele ist mit seiner ‚Wahlfahrt‘ von 2013 bis 2016 ziemlich erfolgreich gewesen (unvergessen: der „Stronach-Moment“). Derzeit basteln er und das ORF eins-Team an einem Nachfolger für die ‚Wahlfahrt‘. Vor der Wahl '17 soll nun ein ‚Polit-Quiz‘ mit Kern & Co über die Bühne gehen. Indes hat ein anderer deutschsprachiger Sender das Format „Journalist als Chauffeur interviewt Politiker als Fahrgast“ für sich entdeckt: Der RBB zeigt ab 15. August (22.15 Uhr) die Sendung ‚Fahrbereitschaft‘.

Freut sich schon auf seine Fahrgäste: RBB-Journalist Jörg Thadeusz © Twitter

Vor der Bundestagswahl 2017: Jörg Thadeusz chauffiert und interviewt deutsche Spitzenpolitiker

In der heißen Phase der Bundestagswahl 2017 stellt sich Journalist und RBB-Talkmaster Jörg Thadeusz sechs Wochen in den Dienst der Fahrbereitschaft des hohen Hauses. Ihm geht es aber nicht allein darum, Spitzenpolitiker in der Hauptstadt von A nach B zu fahren. Jörg Thadeusz möchte chauffieren, fragen und dabei möglichst viel erfahren.

Wie funktioniert das politische Berlin in Wahlkampfzeiten? Wie belastend ist es, über Wochen und Monate im terminlichen Ausnahmezustand zu leben? Was ist überhaupt die Motivation für ein Leben in der Politik? In den begrenzten Ausmaßen eines Autos hofft der Moderator auf eine räumliche Nähe, die es seinen Gästen auf dem Beifahrersitz schwer macht, Distanz zu wahren.

Wir wünschen Jörg Thadeusz jedenfalls Gute Fahrt und erhellende Unterhaltungen!