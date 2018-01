Seit 1981 werden kurz vor den Academy Awards die Negativpreise für die schlechtesten Leistungen im Filmgeschäft verliehen. Neben ‚Transformers: The Last Knight‘ und ‚The Mummy‘ wurden noch zahlreiche weitere „Perlen“ mit einer Nominierung für die Goldene Himbeere bedacht. Die Razzies werden am 3. März verliehen – wir haben die unfreiwilligen Teilnehmer gelistet.

Schlechtester Film

Emoji – Der Film

Baywatch

Fifty Shades Of Grey 2 – Gefährliche Liebe

The Mummy

Transformers 5: The Last Knight

Schlechteste Hauptdarstellerin

Katherine Heighl (‚Unforgettable‘)

Jennifer Lawrence (‚Mother!‘)

Dakota Johnson (‚Fifty Shades Of Grey 2 – Gefährliche Liebe‘)

Tyler Perry (‚A Medea Halloween 2‘)

Emma Watson (‚The Circle‘)

Schlechtester Hauptdarsteller

Tom Cruise (‚The Mummy‘)

Johnny Depp (‚Fluch der Karibik 5: Salazars Rache‘)

Jamie Dornan (‚Fifty Shades Of Grey 2 – Gefährliche Liebe‘)

Zac Efron (‚Baywatch‘)

Mark Wahlberg (‚Daddy’s Home 2‘ & ‚Transformers 5: The Last Knight‘)

Schlechtestes Remake, Sequel oder Rip-off

Baywatch

A Medea Halloween 2

Fifty Shades Of Grey 2 – Gefährliche Liebe

The Mummy

Transformers 5: The Last Knight

Schlechtestes Leinwand-Duo

Zwei beliebige Emojis (‚Emoji – Der Film‘)

Johnny Depp und seine Art, einen Betrunkenen zu spielen (‚Fluch der Karibik 5: Salazars Rache‘)

Tyler Perry und sein furchtbares Kostüm (‚A Medea Halloween 2‘)

Jede Kombination aus zwei Robotern, zwei Menschen oder zwei Explosionen (‚Transformers 5: The Last Knight‘)

Jede Kombination aus zwei Sextoys, zwei Menschen der zwei Stellungen (‚Fifty Shades Of Grey 2 – Gefährliche Liebe‘)

Schlechtester Regisseur