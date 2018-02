Die Chefredakteurinnen und Chefredakteure der Verlagsgruppe News fordern die Regierung auf, am geplanten Rauchverbot in der Gastronomie festzuhalten

Die Chefredakteurinnen und Chefredakteure des größten heimischen Magazinverlages, „Verlagsgruppe News“ (News, Profil, TV‐MEDIA, Woman, Trend, Autorevue, Gusto, Lust aufs Leben, E‐Media, Yachtrevue), fordern in einer gemeinsamen Erklärung die Österreichische Bundesregierung auf, am geplanten Rauchverbot in der Gastronomie festzuhalten.

Alle zehn Chefredakteurinnen und Chefredakteure der VGN fordern in einer gemeinsamen Erklärung die Österreichische Bundesregierung auf, das längst geplante absolute Rauchverbot in der Gastronomie ab 1. Mai beizubehalten.

Hier gibt es das Statement zum Download (einfach auf das Bild klicken) © VGN

Roland Duller, Euke Frank, Susanne Hofbauer, Goran Miletić, Esther Mitterstieler, Kristin Pelzl‐Scheruga, Christian Rainer, Hadubrand Schreibershofen, Anna Wagner und Andreas Weber in dieser gemeinsamen Erklärung: „Wir, die Chefredakteurinnen und Chefredakteure der Verlagsgruppe News, sind uns selten alle einig, was Politik betrifft. Aber in dieser Frage gibt es für uns keine Debatte. Wir fordern die Bundesregierung auf, das absolute Rauchverbot in der Gastronomie ab 1. Mai beizubehalten.“

Jedes Jahr sterben in Österreich zwischen 10.000 und 15.000 Menschen an den Folgen des Rauchens, rund 1.000 nur durch Passivrauchen. Am 1. Mai hätte das lang geplante absolute Rauchverbot in der österreichischen Gastronomie in Kraft treten sollen. Ein Gesetz, das es in fast allen europäischen Ländern seit vielen Jahren gibt.