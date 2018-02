‚Rampage‘: Neuer Trailer zur Videospielverfilmung mit Dwayne Johnson

Filmstudio Warner Bros. hat einen neuen Trailer zur Videospielverfilmung ‚Rampage‘ veröffentlicht. Die zweite ausführliche Vorschau gewährt neue Einblicke in Dwayne Johnsons kommendes Action-Spektakel – der Streifen läuft am 11. Mai in den österreichischen Kinos an.

‚Rampage‘ erzählt die Geschichte des Tierforschers Davis Okoye (Dwayne Johnson), der eine ganz besondere Beziehung zu einem Gorilla pflegt. Schon seit dieser ein Baby ist befindet er sich in der Obhut von Okoye, sodass die beiden eine tiefe Freundschaft verbindet. Eines Tages sorgt jedoch ein genetisches Experiment dafür, dass sich der Affe in ein wütendes Monster verwandelt. Als wäre dies nicht genug, stellt sich schon bald heraus, dass noch andere Monster entstanden sind und Nordamerika verwüsten. Davis Okoye will seinen Freund aber nicht aufgeben. Er begibt sich auf die Suche nach einem Gegenmittel und findet sich plötzlich mitten auf dem Schlachtfeld der Monster wieder …

‚Rampage‘ - Trailer #2 (Deutsch) © Video: YouTube

Neben Johnson in der Hauptrolle, bekommen wir darin u. a. auch Naomie Harris, Malin Akerman sowie Jeffrey Dean Morgan zu sehen. Für die Verfilmung von Rampage arbeitet Dwayne Johnson erneut mit Produzent Beau Flynn (‚Baywatch‘, ‚Skyscraper‘) und Regisseur Brad Peyton (‚San Andreas‘) zusammen.