Rampage: Dwayne Johnson rettet die Welt vor Riesentieren

The Rock muss in ‚Rampage‘ die Welt vor riesigen Tieren retten

The Rock ballert mal wieder so richtig rum – XXL-Gorillas und fliegende Wölfe inklusive! Der neue Trailer bietet einen guten Vorgeschmack auf den kommenden Actionfilm ‚Rampage‘ mit Dwayne Johnson.

Dwayne „The Rock“ Johnson kann mit sich zufrieden sein: Seit Wochen hält er sich mit seinem Dschungelabenteuer ‚Jumanji‘ hartnäckig auf Platz eins der US-Kinocharts (seine Version hat mit derzeit rd. 20 Millionen US-Dollar auch schon wesentlich mehr eingespielt als das Original vor 22 Jahren) und die Fans freuen sich schon auf den nächsten großen Wurf, ‚Rampage‘.

Ab 11. Mai gibt Dwayne Johnson wieder alles! © Warner Bros

‚Rampage‘: The Rock als kämpferischer Primatenfreund

‚Rampage‘ (inspiriert durch ein Computerspiel aus den 80er-Jahren) verspricht nicht nur Action und Spannung sondern auch witzige Momente mit Dwayne Johnson, der den Primatenforscher Davis Okoye spielt und sich gegen Wilderei in Ruanda einsetzt. Im Übrigen kommt er mit Tieren sowieso besser klar als mit Menschen.

Primatenforscher Davis Okoye (Dwayne Johnson) und Dr. Kate Caldwell (Naomie Harris) wollen den Gorilla George retten © Warner Bros

Eine besondere Beziehung hat Okoye zu dem Gorilla George, der ihm vertraut und sich an ihn gewöhnt hat. Doch dann geht ein Experiment schief und George wird plötzlich so groß wie Godzilla. Schlimm genug, aber auch ein Wolf und ein Krokodil haben sich verwandelt und bedrohen die Welt.

George ist ein bisschen wütend © Warner Bros

Zusammen mit Dr. Kate Caldwell (gespielt von Naomie Harris) will Davis nun seinen Freund George mit einem Gegenmittel retten. Dazu muss er aber erst mal nah genug an den Riesengorilla rankommen....

Trailer zu ‚Rampage‘:

Außer Dwayne Johnson und Naomie Harris werden in ‚Rampage‘ u. a. Malin Akerman, Joe Manganiello, Jake Lacy, Marley Shelton und Jeffrey Dean Morgan zu sehen sein. Bei uns startet der tierische Actioner am 11. Mai 2018 in den Kinos.