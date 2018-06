Große Aufregung um den neuen Trailer zu ‚Ralph reichts 2‘

Im neuen Trailer zur Fortsetzung von ‚Ralph reichts‘ trifft Protagonistin Vanellope auf sämtliche Disney-Prinzessinnen der Filmgeschichte (TV-MEDIA berichtete). Nun haben aufmerksame User die Hautfarbe der Damen unter die Lupe genommen und unterstellen der Animationskomödie „Whitewashing“ der beiden Figuren Pocahontas und Mulan!

In einer wirklich herzigen Szene im neuen Trailer von ‚Ralph reichts 2: Webcrasher – Chaos im Netz‘ trifft die quirlige Vanellope (Stimme im Original: Sarah Silverman) auf die altehrwürdigen Prinzesinnen vergangener Disney-Klassiker. Darunter u. a. Belle (‚Die Schöne und das Biest‘), Schneewittchen, Dornröschen, Cinderella, Elsa und Anna (beide aus ‚Die Eiskönigin – Völlig unverfroren‘), Moana und Arielle.

Kritik am „Whitewashing“ von Pocahontas und Mulan

Auch Pocahontas und Mulan sind freilich mit von der Partie, doch die zwei Charaktere wurden – so man dem Aufschrei etlicher Twitter-User folgt – alles andere als ethisch korrekt dargestellt: Die indigene Pocahontas sei zu hellhäutig und die Gesichtszüge der chinesischen Volksheldin Hua Mulan sehen zu westlich aus!

Während ein Großteil der empörten Community das „Whitewashing“ radikal kritisiert, bezeichnet eine Userin das Aufeinandertreffen der Disney-Prinzessinen als „Halloweenparty“ und erinnert an den letzten großen Skandal dieser Art, rund um den Sci-Fi-Actionfilm ‚Ghost in the Shell‘ (2017) – in dem Scarlett Johansson in die Rolle der Protagonistin Motoko Kusanagi schlüpft, die ganz klar für eine japanische Schauspielerin vorgesehen gewesen wäre (TV-MEDIA berichtete).

I’m salty because they made Pocahontas look white from what I’m seeing and as a Native American she should not be that white — ᴍɪᴀ - ᴄᴏᴍᴍɪssɪᴏɴs ᴏᴘᴇɴ! (@GlitchyPlant) 4. Juni 2018

Looks like they cast those WW dressing up for Halloween to play Matoaka and the rest of this "diverse" cast, won't be seeing #WRECKITRALPH2 who decided to pull a #Ghostintheshell and Ironeyes Cody.#NativeTwitter https://t.co/NUjLa6Mz2W — dandan the transient (@DandanHansen) 5. Juni 2018

She is gorgeous but why is she THIS light. It’s no reason for miss Pocahontas to be the same skin tone as ANNA. https://t.co/tXRKdsN9Za — HOOD VOGUE (@kxyonn) 4. Juni 2018

seeing all the people squealing abiut how "pretty" a significantly paler Mulan with a smaller nose and thinner brows+lips really disheartens me pic.twitter.com/oiLz8ES4Ug — Stephanie '98 Mulan is Best Mulan' Tran (@YouAndYourEgo) 5. Juni 2018

this isn't a diss to hapa ppl - if Disney and its audience can't fully embrace Mulan's Asian-ness that's a problem pic.twitter.com/jLrZBS2Udx — Stephanie '98 Mulan is Best Mulan' Tran (@YouAndYourEgo) 5. Juni 2018

im so sorry some dumb people made you white, mulan :( https://t.co/hZl6nyshtf — caroline 𯚚 will see shakira in 137 days (@greenpatterson) 4. Juni 2018

Produktionsfirma Disney Animation hat sich zu den Vorwürfen bislang noch nicht geäußert. Ob die Figuren in der finalen Fassung den Wünschen der aufgebrachten Twitter-User angepasst werden wird sich zeigen. ‚Ralph reichts 2: Webcrasher – Chaos im Netz‘ soll am 24. Jänner 2019 in den Kinos anlaufen.