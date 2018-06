‚Ralph reichts 2‘: Gastauftritt ALLER Disney-Prinzessinnen

Bis zum Jänner 2019 müssen wir uns noch gedulden, bis ‚Ralph reichts 2‘ in den österreichischen Kinos anläuft (TV-MEDIA berichtete). Ein Bild zur Fortsetzung lässt uns jetzt allerdings einen ersten Blick auf einen ganz besonderen Gastaufrtitt werfen: sämtliche Prinzessinnen der Disney-Geschichte werden sich darin die Ehre geben!

Im Dezember 2012 veröffentlichte Disney den Animationsfilm ‚Ralph reichts‘, in dem der titelgebende Videospiel-Bösewicht zum Helden aufsteigt. Ein bisschen mehr als sechs Jahre später, genauer gesagt am 24. Jänner 2019, dürfen wir uns auf eine Fortsetzung freuen. ‚Webcrasher: Chaos im Netz‘ bringt Ralph (im Original gesprochen von John C. Reilly) und seine quirlige Freundin Vanellope (Sarah Silverman) zurück auf die Kinoleinwand. Dieses Mal begeben sich die beiden Spielautomaten-Helden auf ein Abenteuer im Internet. Dabei wurde schon vor einigen Monaten verkündet, dass auch einige Disney-Prinzessinnen in ‚Ralph reichts 2‘ auftauchen werden. Ein erstes Bild bestätigt nun dieses Versprechen.

Diese Disney-Prinzessinnen sind in ‚Ralph reichts 2‘ dabei

Schon im Juli 2017 gaben Vanellope-Synchronsprecherin Sarah Silverman sowie die Regisseure Rich Moore und Phil Johnston auf der D23 bekannt, dass es eine Szene im Film geben wird, in der sich Vanellope mit den verschiedensten Disney-Prinzessinnen anfreundet. Diese werden dabei wieder von ihren Standard-Sprecherinnen synchronisiert. So kehren Mandy Moore als Rapunzel, Paige O’Hara als Belle, Kristen Bell als Anna, Kelly MacDonald als Merida, Anika Noni Rose als Tiana, Irene Bedard als Pocahontas, Linda Larkin als Jasmine, Jodi Benson als Arielle und Auli’i Cravalho als Moana zurück.

© Walt Disney Animation Studios

Auf dem Bild fehlen allerdings noch einige der versprochenen Prinzessinnen: Von Merida und Arielle fehlt bisher jede Spur, dafür befinden sich Elsa, Aschenputtel, Dornröschen und Schneewittchen mit im Raum. Wir dürfen also weiterhin gespannt sein, welche Prinzessinnen es in den fertigen Film schaffen.