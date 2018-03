‚Ralph reichts 2‘: Erster Trailer kracht ins Internet!

Die Disney Animation Studios schicken ihren gutherzigen Videospielbösewicht Ralph auf ein neues Abenteuer. Nachdem ‚Wreck-It Ralph‘ im ersten Teil innerhalb einer Spielhalle aufgeräumt hat, verschlägt es ihn mit seiner kleinen Freundin Vanellope im November diesen Jahres in die Weiten des World Wide Web. Chaos ist hier programmiert!

Bis zum Kinostart von ‚Ralph reichts 2‘ müssen sich Kinogeher zwar gedulden (der Film läuft im November diesen Jahres in Amerika an und kommt Anfang 2019 in unsere Breitengrade), aber zumindest können sich die Fans jetzt bereits die Wartezeit mit dem ersten Trailer zum Disney-Animationsfilm vertreiben.

Im WWW auf Ersatzteilsuche

In der Fortsetzung des herzigen Videospiel-Abenteuers von 2012, müssen Ralph (im Original gesprochen von John C. Reilly) und seine quirlige Freundin Vanellope (Sarah Silverman) ein Ersatzteil für das Spiel „Sugar Rush“ besorgen – da dem Arcadeautomaten sonst der Stecker gezogen, und es damit auch für Vanellope „Game Over“ heißen würde. Das darf freilich nicht passieren und so verschlägt es das ungleiche Gespann in die Weiten des Internet. Ob das World Wide Web den Ausflug der beiden Chaoten unbeschadet überlebt, bleibt abzuwarten …