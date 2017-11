Misstöne in der ORF-Sportredaktion. Nachdem Moderator Rainer Pariasek in Sport am Sonntag einen verunglückten Witz zu Neo-Fußballteamchef Franco Foda machte ("Die Franco-Ära begann also in Spanien"), wurde er von Sportchef Hans Peter Trost öffentlich gerügt. TV-MEDIA fragte bei Pariasek nach...

Rainer Pariasek, 53 sagte zum Teamchef: „Die Franco-Ära begann also in Spanien“. Jetzt folgt die Entschuldigung.

Was sagt Rainer Pariasek zu seinem missglückten Scherz?

TV-MEDIA: Ihr Scherz hat nicht allen gefallen. Wie sehen Sie das im Rückblick?

Rainer Pariasek: Ich hab definitiv schon gescheitere Moderationen gemacht. Das war sehr unglücklich. Es war als Wortspiel gedacht aber recht unbedacht. Vor allem in Bezug darauf, was alles man in den Satz hineininterpretieren kann.



TV-MEDIA: Hat sich Foda bei Ihnen gemeldet?

Rainer Pariasek: Ich habe ihn beim Ländermatch gegen Uruguay angesprochen. Er hat gelacht - und gemeint, dass ich nur seinen Nachnamen vergessen hätte. Er hat's also mit Humor genommen.



Versteht am Spielfeld nicht viel Spaß, privat aber scheinbar doch: Teanchef Franco Foda © Getty Images / Mathias Kniepeiss

TV-MEDIA: Ist Humor in Zeiten von Social Media und political correctness schwieriger geworden?

Rainer Pariasek: Wir leben in einer Zeit, in der jede Aussage in der Öffentlichkeit sofort bewertet wird. Das ist grundsätzlich gut, aber wenn man liest, was in den Internet-Foren da alles geschrieben wird - es gibt Verschwörungstheorien, zum Kopfschütteln. Und manchmal hat man das Gefühl, dass sich viele nur an anderen abarbeiten.



TV-MEDIA: Sie werden immer wieder zum Reibebaum. Warum eigentlich?

Rainer Pariasek: Wir Sport-Moderatoren und -Kommentatoren polarisieren noch mehr als andere, weil der Sport sehr emotional behaftet ist. Wenn ich Spieler oder Trainer eines Fußballvereins kritisiere, sind die Fans dieses Vereins oft sofort empört.