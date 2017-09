Ab Mittwoch, den 13. September läuft bei Puls 4 der Mittwoch-Hauptabend anders! Es gibt aber auch noch andere Veränderungen auf den Sendeplätzen.

Was ändert sich auf PULS 4 jetzt eigentlich genau?

Mehr News für PULS 4 © Puls 4

News gibt es ab sofort täglich von Montag bis Freitag um 20:00 Uhr

Die innenpolitische Lage, so der Sender, ist brisant, der News-Bedarf der Österreicher erhöht und das Interesse an Nachrichten größer denn je: PULS 4 sendet daher ab Montag, den 18. September, täglich um 20:00 Uhr zusätzlich PULS 4 NEWS live aus dem PULS 4 Center.

Das freche Magazin ‚Fourlaut‘ wird eingestellt © Puls 4

Im Zuge der Umstellung auf News werktäglich um 20:00 Uhr auf PULS 4 wird das Vorabend-Magazin ‚Fourlaut‘ mit 18. September aus dem TV-Programm genommen. Moderatorin Dori Bauer wird PULS 4 als Co-Moderatorin bei der UEFA Europa League und als Field Reporterin beim neuen Prime-Time-Highlight ‚Ninja Warrior Austria‘ erhalten bleiben, sowie auch in neue Senderprojekte integriert werden.

Die junge Fotografin Anna (Sonja Gerhardt) kommt bei ihren Recherchen dem Ripper gefährlich nah © Sat.1

Neuer Mittwoch Hauptabend

Ab 13. September, setzt PULS 4 auf deutsche Event-Movies (das sind für das Fernsehen produzierte Filme, meist mit historischem Hintergrund, in denen beliebte Schauspieler zu sehen sind) in der Prime-Time. Los geht’s diese Woche mit ‚Jack the Ripper – Eine Frau jagt einen Mörder‘ - um 20:15 Uhr auf PULS 4.