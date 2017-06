Frank Buschmann lässt dem Fußball den Vortritt wird mit ‚The Wall‘ am Samstag statt am Freitag starten

Eigentlich hätte die neue Mega-TV-Show ja am Freitag (30. 6.) seine große Premiere feiern sollen. Doch wegen eines deutschen Erfolgs im Fußball wird die RTL-Show nun von ihrem Programmplatz verdrängt.

Die Fußballfans jubeln, die RTL-Programmchefs dürften weniger amüsiert sein: Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat am Dienstag England im Elfmeterschießen geschlagen und sich damit ihren Platz neben Spanien im Finalspiel gesichert. Dummerweise startet dieses um 20:45 am Freitag auf ZDF. Genau also dann, wenn der vielleicht spannendste Show-Newcomer ‚The Wall‘ ihr Debüt gehabt hätte.

‚The Wall‘ auf Samstag, den 1. Juli verschoben

Um die Premiere von ‚The Wall‘ nicht zu behindern, gibt es nun folgende Lösung: Frank Buschmann twitterte, dass man den Start auf den Samstag verschieben wird- und hält dies aufgrund seines "#Sportlerherz(es)" für "eine super Entscheidung".