ORF-Afrika-Expertin Margit Maximilian in der Innenstadt von Johannesburg

Morgen Mittwoch, 30. August, wird auf ORF 2 das Thema von ‚WELTjournal‘ geändert. Anstatt der Reportage ‚Mein Damaskus‘ wird nun ‚Mein Johannesburg‘ gezeigt. Grund für die kuzfristige Programmänderung ist der jüngste Terrorakt in der syrischen Hauptstadt.

Der langjährige ORF-Korrespondent Fritz Ortner hat sich gemeinsam mit seinem Kameramann Akram Al Yasiri auf Spurensuche in Syriens Hauptstadt begeben. In ‚WELTjournal: Mein Damaskus‘ hätte eine Metropole der bizarren Widersprüche gezeigt werden sollen, die zwischen Lebensfreude, Angst, Bomben und Ruinen das kulturelle und religiöse Zentrum des Orients darstellt. Auf Grund der jüngsten Terror-Ereignisse, wird am morgigen Mittwoch, 30. August, jedoch aus Respekt gegenüber den zahlreichen Todesopfern eine alternative Reportage gezeigt.

Johannesburg: Experimentierlabor des neuen Südafrika

In ‚Mein Johannesburg‘ nimmt ORF-Afrika-Expertin Margit Maximilian die Zuschauer mit auf eine Reise durch das Experimentierlabor des neuen Südafrika, durch Hochhausschluchten, Villenviertel, Townships und Verkehrsgewühl, wilde Siedlungen, üppige Alleen und Parks.

Datum Sender Uhrzeit Sendung 30. August ORF 2 22.30 Uhr WELTjournal: Mein Johannesburg

Fragwürdiges Geschäft mit der Jagd auf Großwild

Auch die nachfolgende Sendung wurde geändert: Statt ‚Hadsch: Das Mekka-Business‘ zeigt ‚WELTjournal +‘ um 23.05 Uhr die Reportage ‚Safari – Der Preis fürs Töten‘. Die französische Filmemacherin Olivia Mokiejewski zeigt das fragwürdige Geschäft mit der Jagd auf Großwild in Afrika und beleuchtet diesen florierenden „Wirtschaftszweig“.