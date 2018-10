Aufgrund der hohen Publikumsnachfrage hat der ORF die Programmierung von Babylon Berlin geändert: Ab Donnerstag, dem 4. Oktober 2018, zeigt ORF eins die weiteren Folgen des weltweit preisgekrönten Krimievents bereits ab 20.15 Uhr und damit zeitgleich mit der ARD. Anschließend an drei neue Folgen von Babylon Berlin steht die zweite Folge von The Team II um 22.45 Uhr auf dem Programm.

Babylon Berlin: Folge 4 – am 4. Oktober um 20.15 Uhr auf ORF

Bei den Demonstrationen zum 1. Mai kommt es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Dabei wird auch auf unbeteiligte Menschen geschossen. Gereon (Volker Bruch) und Bruno (Peter Kurth) befinden sich mitten in den Auseinandersetzungen. Sie versuchen zwei Frauen zu helfen, die dabei verletzt wurden. Bei der Obduktion eines jungen Russen treffen Gereon und Charlotte (Liv Lisa Fries) wieder aufeinander. Charlotte will ihm unbedingt bei den Ermittlungen helfen. Allerdings kennt Bruno Charlottes Geheimnis und erpresst sie.

Babylon Berlin: Folge 5 – am 4. Oktober um 21 Uhr auf ORF

Erneut hat Swetlana Kardakow an die Russen verraten. Schon bald steht der Geheimdienst vor Swetlanas Wohnung. Nachdem es bei den Ausschreitungen zu mehr als 200 Toten kam, ist die ganze Stadt in Aufruhr. Berlins Oberbürgermeister und der Polizeipräsident beraten mit einem Gremium, wie man der Sache wieder Herr werden kann. Unterdessen ermittelt Gereon weiter und macht eine bedeutsame Entdeckung.

Babylon Berlin: Folge 6 – am 4. Oktober um 21.45 Uhr auf ORF

Gereon wird von hohen Kreisen dazu gedrängt, endlich seinen Bericht über die Vorkommnisse des 1. Mai abzugeben. Der Vorfall soll wie besprochen dargestellt werden. Charlotte und ihre Freundin Greta folgen einer Einladung: Sie verbringen einen lustigen und entspannten Sonntag am Wasser. Dort freundet Charlotte sich mit einem Medizinstudenten an, der Erfahrung mit Obduktionen hat. Da Gereons Ermittlungen in einer vermeintlichen Sackgasse enden, weiht er Bruno in seine geheime Mission ein und bittet ihn um Hilfe.

Tipp: Babylon Berlin in der TVthek anschauen!

Babylon Berlin und The Team II sind nach der TV-Ausstrahlung jeweils sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek als Video-on-Demand (jeweils zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) und auch als Live-Stream abrufbar. ORF extra begleitet den Serien-Hit Babylon Berlin mit umfangreichen Infos zu den Charakteren, aktuellen Vorschauen zu den Folgen und „Behind the Scenes“-Videos. Fans der Serie können das Buch zum Film, Charleston-Tanzkurse oder handsignierte Filmplakate gewinnen.