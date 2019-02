Damit Sie alle TV-Termine der Nordischen Skiweltmeisterschaft 2019 in Seefeld im Überblick behalten, haben wir Ihnen einen praktischen WM-Planer zum Ausdrucken aufbereitet.

Ramsau, 26. Februar 1999: Christian Hoffmann wirft sich in der 4-x-10-km-Langlaufstaffel als Schlussläufer buchstäblich vorm norwegischen Star Thomas Alsgaard ins Ziel und sichert Österreich (gemeinsam mit Markus Gandler, Alois Stadlober und Michail Botwinow) bei der Heim-WM in der Steiermark eine historische Goldmedaille. Denn es ist das erste (und bis heute einzige) Mal, dass der ÖSV im Langlauf über einen WM-Titel jubeln darf. 20 Jahre ist diese sportliche Sternstunde her (Stadlober: „Dieses Staffelrennen vergisst man nie wieder, diese Erinnerung nimmt man mit ins Grab“) und genauso lang, dass Österreich eine Nordische WM ausgerichtet hat. Kein Wunder, dass die Vorfreude auf die Titelkämpfe in Seefeld, die am 20. Februar feierlich eröffnet werden, groß ist.

Hoffnungen für Österreich

Langlauftechnisch schaut es für das rot-weiß-rote Team zwar nicht gut aus (Stockerlplätze durch Teresa Stadlober, Bernhard Tritscher und Co wären eine handfeste Sensation), dafür sind im Skispringen und in der Nordischen Kombination Medaillen drin. So ist Stefan Kraft, Skisprung-Doppelweltmeister 2017, nach mühsamem Saisonstart wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Und bei den Damen feierte 2011er-Weltmeisterin Daniela Iraschko-Stolz im Jänner zwei Einzelsiege im Weltcup. Daumen drücken, dass die 35-Jährige ihre Lungenentzündung bis zum ersten Einsatz am 26. Februar (alle Termine im Guide links) auskuriert hat! Im Lager der Kombinierer wiederum gibt es mit Franz Josef Rehrl und Mario Seidl ebenfalls schon österreichische Saisonsieger, sie wollen Norwegens Superstar Jarl Magnus Riiber das erste Mal im Einzelwettkampf (Springen auf der Großschanze, Langlauf 10 km) kommenden Freitag Paroli bieten.

Die WM im ORF: 60 Stunden live

Alle Entscheidungen gibt's, wenig überraschend, live im ORF, fürs Küniglberg-TV ist die Heim-WM vom Produktionsaufwand her das mit Abstand größte und wichtigste Sportevent des Jahres. In Summe 60 Stunden Liveprogramm warten in ORF eins, abendlicher Fixpunkt sind dabei das WM-Studio und die Siegerehrungen (18.00 und 18.25 Uhr). Letztere werden direkt von der Medal Plaza in Seefeld übertragen. Technisch gesehen ist nicht das Skispringen (Regie: Werner Mitterer; die Bewerbe auf der Großschanze finden nicht in Seefeld, sondern am Bergisel in Innsbruck statt) die größte Herausforderung für das ORF-Team, sondern die Action auf der Langlauf-Loipe. Schließlich muss Regisseur Michael Kögler bis zu 75 (!) Kameras dirigieren, darunter zwei auf Quads montierte, zwei Schienenkameras und eine 870 Meter lange Seilkamera. Stefan Kraft und Co werden dagegen „nur“ von bis zu 27 Kameras ins Visier genommen. Das Kommentatoren-Trio bei der WM bilden Michael Roscher (Skispringen), Johannes Hahn und Toni Oberndorfer (Langlauf und Kombi), WM- Studio-Gesichter sind Boris Kastner-Jirka und Karoline Zobernig, Experten Andi Goldberger, Martin Koch, Alois Stadlober und als Neuzugang der Ex-Kombinierer David Kreiner.

Insgesamt 24 TV-Stationen aus der ganzen Welt übernehmen das vom ORF zur Verfügung gestellte Livesignal, darunter auch ARD und ZDF, die sich die Übertragungen aufteilen – das „Erste“ ist von 21. bis 26. Februar auf Sendung, das „Zweite“ von 27. Februar bis zum WM-Finale am 3. März. WM live findet darüber hinaus noch bei Eurosport und SRF zwei statt – Fans haben also die Qual der Wahl.

Die TV-Termine von ORF eins im Überblick*

Datum Uhrzeit Disziplin Bewerb/Sendung Mi., 20. 2. 12.30 Uhr Langlauf Qualifikation Damen 5 km (klassisch) Mi., 20. 2. 14.00 Uhr Langlauf Qualifikation Herren 10 km (klassisch) Mi., 20. 2. 18.00 Uhr Eröffnungszeremonie Do., 21. 2. 12.00 Uhr Langlauf Qualifikation Sprint Damen & Herren (Skating) Do., 21. 2. 14.30 Uhr Langlauf Finale Sprint Damen & Herren (Skating) Fr., 22. 2. 10.30 Uhr Nordische Kombination Einzel: Springen Großschanze Fr., 22. 2. 14.30 Uhr Skispringen Quali Herren Großschanze Fr., 22. 2. 16.15 Uhr Nordische Kombination Einzel: Langlauf 10 km Sa., 23. 2. 11.00 Uhr Langlauf Skiathlon Damen 15 km Sa., 23. 2. 12.30 Uhr Langlauf Skiathlon Herren 30 km Sa., 23. 2. 14.30 Uhr Skispringen Herren Großschanze So., 24. 2. 9.15 Uhr Langlauf Qualifikation Team-Sprint Damen & Herren So., 24. 2. 10.30 Uhr Nordische Kombination Team-Sprint: Springen Großschanze So., 24. 2. 11.30 Uhr Langlauf Finale Team-Sprint Damen & Herren (klassisch) So., 24. 2. 13.30 Uhr Nordische Kombination Team-Sprint: Langlauf 2 x 7,5 km So., 24. 2. 14.45 Uhr Skispringen Herren Team Großschanze Di., 26. 2. 15.00 Uhr Langlauf Damen 10 km (klassisch) Di., 26. 2. 16.15 Uhr Skispringen Damen Team Normalschanze Mi., 27. 2. 14.00 Uhr Langlauf Herren 15 km (klassich) Mi., 27. 2. 15.00 Uhr Skispringen Quali Damen Normalschanze Mi., 276. 2. 16.15 Uhr Skispringen Damen Normalschanze Do., 28. 2. 11.00 Uhr Nordische Kombination Einzel: Springen Normalschanze Do., 28. 2. 13.00 Uhr Langlauf Staffel Damen 4 x 5 km Do., 28. 2. 15.15 Uhr Nordische Kombination Einzel: Langlauf 10 km Do., 28. 2. 16.30 Uhr Skispringen Quali Herren Normalschanze Fr., 1. 3. 13.15 Uhr Langlauf Staffel Herren 4 x 10 km Fr., 1. 3. 16.00 Uhr Skispringen Herren Normalschanze Sa., 2. 3. 11.00 Uhr Nordische Kombination Team-Bewerb: Springen Normalschanze Sa., 2. 3. 12.15 Uhr Langlauf Massenstart Damen 30 km (Skating) Sa., 2. 3. 14.45 Uhr Nordische Kombination Team-Bewerb: Langlauf 4 x 5 km Sa., 2. 3. 16.00 Uhr Skispringen Mixed Team Normalschanze So., 3. 3. 13.00 Uhr Langlauf Massenstart Herren 50 km (Skating) So., 3. 3. 15.30 Uhr Abschlusszeremonie

*Alle Uhrzeiten ohne Gewähr. Wetterbedingt kann es jederzeit zu Verschiebungen kommen!

Ihr persönlicher Ski-WM-Planer zum Ausdrucken

Wenn Sie sich unseren praktischen WM-Planer lieber ausdrucken und auf den Wohnzimmertisch legen möchten: Hier können Sie den TV-Kalender als PDF herunterladen. (Klicken Sie bitte auf den Link, um den Download zu starten!)