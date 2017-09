Alles begann 2012 mit ‚Pitch Perfect – Die Bühne gehört uns‘ – Der Film zog damals über eine Million A-cappella-Fans in die Kinos und löste einen regelrechten Hype aus. Die Fortsetzung folgte im Sommer 2015, als Teil 2. Jetzt kommt der dritte Teil der ‚Pitch Perfect‘-Filmreihe – zumindest mal als Trailer zu uns. Der Film startet in Österreich am 21. Dezember 2017.

Ab 21. Dezember gibt es ein Wiedersehen! © Universal

Die ‚Pitch Perfect‘-Filme begeistern Fans aller Musikgenres. Die Darbietungen reichen von Old School Mash-Ups über Charthits, bis hin zu Klassikern der Musikgeschichte. Nach Elizabeth Banks übernimmt erneut eine Frau die Regie: Trish Sie (‚Step Up: All In‘). Mit von der Partie sind: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Brittany Snow, Anna Camp, John Lithgow, DJ Khaled Hana Mae Lee, Ruby Rose, Alexis Knapp, Chrissie Fit, Ester Dean, Shelley Regner, Kelley Jakle, John Michael Higgins und Elizabeth Banks.

Die Bellas auf Tour © Universal

Darum geht’s in ‚Pitch Perfect 3‘:

Frisch vom College müssen die Bellas feststellen, dass es schwieriger ist, in der erbarmungslosen Arbeitswelt den richtigen Ton zu treffen als auf einer A-cappella-Bühne. Die Euphorie nach dem Sieg bei der Weltmeisterschaft ist schnell verpufft, als jede von ihnen bei der Suche nach einem richtigen Job auf sich allein gestellt ist.

Sie tun es noch einmal! © Universal

Umso attraktiver scheint ihnen die Möglichkeit, sich für einen internationalen Wettbewerb ein letztes Mal zusammen zu tun. Anna Kendrick und Rebel Wilson kommen mit dem bewährten Erfolgs-Ensemble in ‚Pitch Perfect 3‘ wieder zusammen. Es ist ein neues musikalisches Highlight entstanden, welches die Massen erneut begeistern wird.

Erster Trailer zu ‚Pitch Perfect 3':