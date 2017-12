50 Jahre Pippi Langstrumpf: Kinospecial ab Jänner

Jeder kennt sie, viele lieben sie: Pippilotta Rollgardina Viktualia Pfefferminza Ephraimstochter Langstrumpf. 50 Jahre sind seit dem ersten Pippi-Film vergangen – von Jänner bis April zeigt das wienXtra-cinemagic vier Verfilmungen von Astrid Lindgrens Kinderbuchklassiker.

Das freche Mädchen Pippi, das mit dem Pferd „Kleiner Onkel“ und dem Affen „Herr Nilsson“ alleine in der Villa Kunterbunt lebt, schaffte es 1968 zum ersten Mal auf die Kinoleinwand. Anlässlich des Jubiläums zeigt das wienXtra-cinemagic in der Urania vier Pippi-Verfilmungen mit Inger Nilsson. Das begeistert nicht nur die jungen ZuseherInnen, sondern lässt auch den Rest der Familie in zauberhaften Kindheitserinnerungen schwelgen.

Das gesamte Pippi Langstrumpf-Programm auf einen Blick

Jänner 2018

Pippi Langstrumpf

Pippi Langstrumpf hat ein kunterbuntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd, und sie macht sich die Welt, so wie es ihr gefällt. Jeder, der sie mag, kriegt ihr 1x1 gelehrt: „Zwei mal drei macht vier“...

Termine: Di 2.1. 15:00 und So 7.1. 11:00

Februar 2018

Pippi geht von Bord

Die beiden Gauner Donner-Karlsson und Blom haben es auf Pippis Goldkoffer abgesehen. Doch gegen Pippi und ihre Freunde Tommy und Annika haben die Langfinger keine Chance.

Termine: So 4.2. 11:00, Mo 5.2. 10:00, Do 8.2. 15:00

März 2018

Pippi in Taka Tuka Land

Pippi erfährt durch eine Flaschenpost, dass Piraten ihren Vater auf der Insel Taka Tuka festhalten. Mutig beschließen Pippi, Tommy und Annika, Kapitän Efraim Langstrumpf zu befreien.

April 2018

Pippi außer Rand und Band

Tommy und Annika haben Ärger mit ihren Eltern und wollen deshalb von zu Hause ausreißen. Natürlich kommt Pippi mit. Auf dem Rücken von Pippis Pferd „Kleiner Onkel“ gehen die drei auf Abenteuerurlaub in die Wildnis.

Kosten und weitere Infos zum Pippi Langstrumpf-Schwerpunkt

Pippi Langstrumpf im cinemagic

wienXtra-cinemagic in der Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Kosten: € 4,70, ermäßigt mit kinderaktivcard: € 4,00