Im November 2018 wird ein weiteres Abenteuer von Newt Scamander im ‚Harry Potter‘-Spin-off ‚Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind 2‘ in den Kinos anlaufen. Mit von der Partie ist auch die Figur Nicolas Flamel – der „Hersteller“ des Stein der Weisen.

Der zweite Teil von ‚Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind‘ wird immer konkreter. Jetzt sind auch weitere Cast-Mitglieder bekannt gegeben worden. Dabei stechen einige Neuzugänge hervor, die bereits verraten, in welche Richtung das neue Abenteuer des Magizoologen Newt Scamander (Eddie Redmayne) gehen könnte.

HELLO THERE. I AM SCREAMING BECAUSE I AM GOING TO BE IN FANTASTIC BEASTS. 𯩩𯃃𯃃 https://t.co/k4UAT9y5gc