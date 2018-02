Die Tierschutzorganisation PETA will sich aktiv dafür einsetzen, dass die ‚Teenage Mutant Ninja Turtles‘ künftig nur noch vegane Pizza verspeisen. Zur Erinnerung: Es handelt sich hierbei um eine fiktive Animations- bzw. Zeichentrickserie …

Grundsätzlich ist das Engagement der Tierschutzorganisation PETA ja zu begrüßen – manche Projekte sind allerdings schon ein wenig fragwürdig. So legte sich der 1980 gegründete Verein z. B. 2011 mit dem japanischen Videospielehersteller Nintendo an, weil das Maskottchen Super Mario im Spiel ‚Super Mario Bros. 3‘ ein Waschbärenkostüm trägt. Laut PETA würde dadurch signalisiert, dass es okay wäre, Pelz zu tragen. Viral boomte die Kampagne dadurch, dass die Organisation ein selbstgebasteltes Browser-Game veröffentlichte, in dem man einen blutüberströmten Super Mario steuerte (gibt es übrigens nach wie vor unter diesem Link).

Der Waschbärenanzug gehört seit 1988 quasi zur Grundausstattung von Super Mario – PETA störte sich an diesem virtuellen Item! © Nintendo / PETA

Die ‚Turtles‘ sollen vegan werden

Eine skurrile Diskussion wurde nun auch vor wenigen Tagen vom Zaun gebrochen, als bekannt wurde, dass PETA gegen die Animations- und Zeichentrickserie ‚Teenage Mutant Ninja Turtles‘ in den Krieg zieht. Kurz zum Inhalt der Kultserie: Vier Schildkröten mutieren in der Kanalisation New Yorks zu Humanoiden und werden von einem in eine Ratte verwandelten Ex-Ninja in der Kunst des Ninjutsu unterwiesen. Fortan kämpfen die Turtle-Brüder gegen das Verbrechen in der Stadt und den ewigen Antagonisten Shredder. Zu den Hobbys der Schildkröten zählen u. a. Skateboardfahren, Videospiele und Pizzaessen – ein klassisches Erfolgsrezept der frühen 90er.

Auch in den alten Realfilmen haben sich die Turtle-Brüder am liebsten auf Salamipizza gestürzt © Archiv

Nachdem der Erfolg der Serie ungebrochen ist und auch heute noch Episoden bzw. Spin-offs sowie Realfilme produziert werden, kann PETA nicht länger mitansehen, dass die Grünhäuter am liebsten Salamipizza verspachteln – und will dies künftig unterbinden. In einem offenen Brief wendet sich der Verein an Kindersender Nickelodeon, der demnächst eine komplett neue Version der ‚Turtles‘ ins Fernsehen bringen wird.

Neue Turtles-Serie mit afroamerikanischer April O’Neil

In ‚Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles‘ (geplanter TV-Start: September 2018) soll ein gänzlich neuer Weg eingeschlagen werden. So tauchte jüngst ein Foto der Protagonisten auf, die plötzlich gar nicht mehr so aussehen, wie wir sie kennen. Auch Reporterin und Turtles-Freundin April O’Neil wird darin erstmals nicht als Weiße dargestellt, sondern als afroamerikanischer Abstammung.

Im kommenden Ableger ‚Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles‘ sind die Grünhäuter kaum wiederzuerkennen © Nickelodeon

Der Zeitpunkt könnte für PETA also günstig sein, mit dem Anliegen tatsächlich durchzukommen. Ob die Turtles in der Neuauflage aber überhaupt noch Pizza essen oder lieber auf Proteinshakes und Starbucks-Kaffee zurückgreifen, werden wir sehen …