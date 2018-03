‚Past Midnight‘: Netflix will Keanu Reeves als Superhelden

In ‚Past Midnight‘, einem neuen Superheldenfilm von Netflix, soll Keanu Reeves die Hauptrolle spielen. Im Regiestuhl nimmt Rick Famuyiwa (‚Auf Treu und Glauben‘) Platz, die Russo-Brüder produzieren.

Mit ‚Past Midnight‘ hat Netflix einen Superheldenfilm in Auftrag gegeben, der exklusiv für den Streaming-Riesen produziert wird. T.J. Fixman wird das Drehbuch schreiben, Rick Famuyiwa (‚Auf Treu und Glauben‘) führt Regie. Produziert wird das Ganze vom Regie-Duo Joe und Anthony Russo. Aktueller Wunschkandidat für die Hauptrolle ist Keanu Reeves (‚John Wick‘) der dafür aber noch nicht fix verpflichtet wurde.

Comic-Experten unter sich …

T.J. Fixman sammelte in den letzten Jahren einen Großteil seiner Erfahrungen als Autor von Videospielen, speziell mit der ‚Rachet & Clank‘-Reihe sowie ihrer mäßig erfolgreichen Verfilmung. Rick Famuyiwa arbeitete eine Weile für Warner Bros. an ‚The Flash‘, stieg jedoch wegen kreativer Differenzen nach wenigen Monaten aus. Die Russo-Brüder sind besonders für die Regie einiger Marvel-Filme bekannt, inklusive ‚Avengers 3: Infinity War‘, der ab 26. April über die österreichischen Kinoleinwände flimmern wird.

Zur Handlung von ‚Past Midnight‘ wurde bisher nicht viel verraten, lediglich, dass ein starker Fokus auf Selbstjustiz liegen soll. Also vermutlich ähnlich wie Keanu Reeves’ Rolle in der John-Wick-Reihe oder ‚Marvel’s The Punisher‘.