Zuletzt sah man ‚Terminator‘-Star Arnold Schwarzenegger nur noch in – für seine Verhältnisse – kleinen Produktionen, wie etwa ‚Maggie‘, ‚Aftermath‘ oder ‚Killing Gunther‘. Nun verschlägt es unseren Austro-Exportschlager erstmals in eine Serie: Für ‚Outrider‘ tauscht der Actionheld die große Leinwand gegen den kleinen Bildschirm ein – produziert wird die Western-Mystery von Amazon.

Amazon bläst weiter zum Angriff auf auf den großen Streaming-Konkurrenten Netflix. Künftig soll es noch mehr hochwertig produzierte und teure Serien geben, die exklusiv auf dem hauseigenen VoD-Portal zu sehen sein werden. Nachdem erst kürzlich bekannt wurde, dass ‚Conan – Der Barbar‘ als Amazon-Serie neu aufgerollt werden soll, steht nun auch der ehemalige ‚Conan‘-Hauptdarsteller für eben jenen Konzern vor der Kamera: Arnold Schwarzenegger.

Schwarzenegger als brutaler Gesetzeshüter

In ‚Outrider‘ spielt er einen Marshall, der schon im Kindesalter aus Europa in die Vereinigten Staaten emigriert ist. Gen Ende des 19. Jahrhundert ist er als rücksichtsloser Gesetzeshüter, der dafür sorgt, dass die Verbrecher sich eine Kugel einfangen, bekannt. Als ein für seine brutalen Urteile berüchtigter Richter einen jungen Deputy damit beauftragt, einen legendären Outlaw tief im „Indianerland“ zu jagen, wird der alte Marshall dem jungen Kollegen an die Seite gestellt – damit dieser erst gar nicht auf den Gedanken kommt, den Verbrecher vielleicht nur zu verhaften. Doch viel soll sich bald verändern und aus Feinden werden Verbündete, wenn nach und nach die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen …

Erste Serien-Hauptrolle für 70-jährigen Arnie

Stammen soll die Serie von Trey Callaway (‚Rush Hour‘, ‚CSI: New York‘) und Newcomer Mark Montgomery. Schwarzenegger wird darin nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch als Produzent tätig sein. Für den 70-jährigen Arnie stellt ‚Outrider‘ seine erste Serien-Hauptrolle dar: Zu Beginn seiner Karriere übernahm er lediglich Gastrollen in kleineren Projekten und hatte einen Mini-Auftritt im Finale von ‚Two And A Half Men‘ – die erste Geige spielte er in diesem Segment bislang allerdings noch nie.