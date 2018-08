OSCARS: Große Aufregung um neue Kategorie und Kürzungspläne

Kürzer, schneller, populärer: 2020 soll der größte Filmpreis der Welt generalsaniert vergeben werden – die Filmwelt kocht über!

Seit der letzten Oscarnacht am 4. März tagten hinter den Polstertüren der Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) die Krisenstäbe. Denn die 90. Verleihung des renommiertesten Filmpreises der Welt hatte zwar mit schlappen vier Stunden so lange wie noch nie gedauert, allerdings mit 26,5 Millionen TV-Sehern den niedrigsten Wert der Geschichte eingefahren. 2014 waren noch fast doppelt so viele Filmfans vor den Schirmen; der übertragende Sender ABC forderte mit Nachdruck Verbesserungen. Als diese Ende letzter Woche von Präsident John Bailey verkündet wurden, bebte die Filmwelt.

Ab 2020 wird die Zeremonie fernsehgerecht radikal verkürzt; außerdem soll sie terminmäßig weiter nach vorn verschoben werden, um näher bei den Golden Globes zu liegen.

Eingespart werden soll die Zeit, indem die weniger prestigeträchtigen Oscars wie Maske, Tonschnitt oder Animationskurzfilme quasi ohne Öffentlichkeit in den Werbepausen verliehen werden. Prompt brachen Empörungsstürme der Interessenvertretungen der betroffenen Berufsgruppen los, die um das wenige Rampenlicht, das ihre Branchen bekommen, wohl zu Recht fürchten.



Dafür soll es eine neue Kategorie geben: einen die breiten Publikumserfolge honorierenden Popularitätsoscar. Gäbe es diesen schon 2019, würden sich wohl Filme wie ‚Black Panther‘ oder ‚Mission: Impossible – Fallout‘ darum raufen.



„Heute ist das Filmbiz durch die Ankündigung des Popularitätsoscars gestorben. Es litt seit Jahren an schlechter Gesundheit und wurde nur durch Franchises, Fortsetzungen und Großfilme am Leben erhalten“, ätzte Schauspieler Rob Lowe, Tausende stimmten zu. Kritikerpapst Scott Feinberg wiederum beschwichtigte und erinnerte an die dauernde Veränderung des Preises und der Filmlandschaft.