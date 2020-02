Oscars 2020: Die komplette Liste aller Gewinner!

In der Nacht von 9. auf 10. Februar 2020 wurden in Hollywood zum 92. Mal die Academy Awards vergeben. Die Gewinner der Oscar-Verleihung im Überblick.

Mit einem historischen Ausgang gingen in der Nacht von 9. auf 10. Februar 2020 im Dolby Theatre in Los Angeles zum 92. Mal die Academy Awards über die Bühne. Erstmals in der Geschichte der Oscars gewann ein nicht-englischsprachiger Film – der zeitgleich in den Kategorien „Bester Film“ und „Bester internationaler Film“ (ehemals „Bester fremdsprachiger Film“) – den wichtigsten Preis des Abends: Der Südkoreaner Bong Joon-ho räumte mit seiner famosen Gesellschaftsparabel Parasite, die insgesamt für sechs Statuetten nominiert war, viermal ab (Bester Film, Internationaler Film, Regie, Originaldrehbuch) und ließ Kritiker-Favoriten wie Sam Mendes Kriegsdrama 1917 oder Todd Phillips Joker im Staub stehen.

Phoenix, Zellweger, Pitt und Dern

Nichtsdestotrotz konnte sich Joaquin Phoenix (Joker) über den Hauptdarsteller-Oscar als kultiger Batman-Schurke freuen, Renée Zellweger (Judy) wiederum wurde für die erstklassige Darstellung als Judy Garland geehrt. Seinen ersten Academy Award durfte an diesem Abend Hollywood-Liebling Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood) und der phönixhafte Wiederaufstieg von Laura Dern (Marriage Story) wurde ebenfalls mit einer Auszeichnung geehrt.

Keine Moderation? Macht nichts!

Zum zweiten Mal in Folge wurden die Awards ohne Moderation vergeben, was der Stimmung aber keinen Abbruch tat. Im Gegenteil: Die Anmoderationen der Kategorien gingen zügig und großteils humorvoll über die Bühne, in Erinnerung bleiben Auftritte wie z. B. von James Corden und Rebel Wilson, die in absichtlich schlechten CATS-Kostümen den Spezialeffekte-Preis an 1917 übergaben und sich dabei natürlich gewaltig selbst aufs Korn nahmen. Musikalische Einlagen gab es ebenfalls, vom großartigen Eröffnungsakt Janelle Monae, Billy Porters Cover von „I’m Still Standing“ (Elton John) und dem Überraschungsauftritt von Kult-Rapper Eminem, der mit einer bombastischen „Lose Yourself“-Performance pffenbar das nachholte, was er bei der Oscar-Verleihung 2003 (als der Song für den Film 8 Mile mit einem Preis bedacht wurde) bewusst boykottierte.

Alle Gewinner im Überblick

Nachfolgend können Sie sehen, wer in den jeweiligen Kategorien gewonnen hat und gegen welche Konkurrenz sich der entsprechende Preisträger durchgesetzt hat:

Bester Film (Best Picture)

Parasite

1917

Jojo Rabbit

Joker

Le Mans 66 – Gegen jede Chance

Little Women

Marriage Story

Once Upon a Time in Hollywood

The Irishman



Beste Regie (Best Director)

Bong Joon Ho (Parasite)

Martin Scorsese (The Irishman)

Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)

Sam Mendes (1917)

Todd Phillips (Joker)



Bester Hauptdarsteller (Best Actor)

Joaquín Phoenix (Joker)

Adam Driver (Marriage Story)

Antonio Banderas (Leid und Herrlichkeit)

Jonathan Pryce (Die zwei Päpste)

Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)



Beste Hauptdarstellerin (Best Actress)

Renée Zellweger (Judy)

Charlize Theron (Bombshell – Das Ende des Schweigens)

Cynthia Erivo (Harriet)

Saoirse Ronan (Little Women)

Scarlett Johansson (Marriage Story)



Bester Nebendarsteller (Best Supporting Actor)

Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood)

Al Pacino (The Irishman)

Anthony Hopkins (Die zwei Päpste)

Joe Pesci (The Irishman)

Tom Hanks (Der wunderbare Mr. Rogers)



Beste Nebendarstellerin (Best Supporting Actress)

Laura Dern (Marriage Story)

Florence Pugh (Little Women)

Kathy Bates (Richard Jewell)

Margot Robbie (Bombshell – Das Ende des Schweigens)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)



Bestes Originaldrehbuch (Best Original Screenplay)

Parasite

1917

Knives Out – Mord ist Familiensache

Marriage Story

Once Upon a Time in Hollywood



Bestes adaptiertes Drehbuch (Best Adapted Screenplay)

Jojo Rabbit

Die zwei Päpste

Joker

Little Women

The Irishman



Beste Kamera (Best Cinematography)

1917

Der Leuchtturm

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

The Irishman



Bestes Szenenbild (Best Art Direction/Production Design)

Once Upon a Time in Hollywood

1917

Jojo Rabbit

Parasite

The Irishman



Bestes Kostümdesign (Best Costume Design)

Little Women

Jojo Rabbit

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

The Irishman



Bester Ton (Best Sound Mixing)

1917

Ad Astra – Zu den Sternen

Joker

Le Mans 66 – Gegen jede Chance

Once Upon a Time in Hollywood



Bester Schnitt (Best Film Editing)

Jojo Rabbit

Joker

Le Mans 66 – Gegen jede Chance

Parasite

The Irishman



Bester Tonschnitt (Best Sound Editing)

Le Mans 66 – Gegen jede Chance

1917

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers



Beste visuelle Effekte (Best Visual Effects)

1917

Avengers: Endgame

Der König der Löwen

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers

The Irishman



Bestes Make-up und beste Frisuren (Best Makeup and Hairstyling)

Bombshell – Das Ende des Schweigens

1917

Joker

Judy

Maleficent: Mächte der Finsternis



Bester Song (Best Original Song)

„(I’m Gonna) Love Me Again“ (Rocketman)

„I Can’t Let You Throw Yourself Away“ (A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando)

„I’m Standing with You“ (Breakthrough – Zurück ins Leben)

„Into the Unknown“ (Die Eiskönigin II)

„Stand Up“ (Harriet)



Beste Filmmusik (Best Original Score)

Joker

1917

Little Women

Marriage Story

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers



Bester animierter Spielfilm (Best Animated Feature Film)

A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando

Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt

Ich habe meinen Körper verloren

Klaus

Mister Link – Ein fellig verrücktes Abenteuer



Bester animierter Kurzfilm (Best Animated Short Film)

Hair Love

Dcera

Kitbull

Mémorable

Sister



Bester Kurzfilm (Best Live Action Short Film)

The Neighbors’ Window

Brotherhood

Nefta Football Club

Saria

Une sœur



Bester Dokumentarfilm (Best Documentary – Feature)

American Factory

Am Rande der Demokratie

Für Sama

Land des Honigs

The Cave



Bester Dokumentar-Kurzfilm (Best Documentary – Short Subject)

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

In the Absence

St. Louis Superman

Vom Leben überholt

Walk Run Cha-Cha



Bester internationaler Film (Best International Feature Film)

Parasite

Corpus Christi

Die Wütenden – Les Misérables

Land des Honigs

Leid und Herrlichkeit