In der Nacht von 24. auf 25. Februar 2019 wurden in Hollywood zum 91. Mal die Academy Awards vergeben. Die Gewinner der Oscar-Verleihung im Überblick.

Abräumer des Abends war das Queen-Biopic Bohemian Rhapsody, das in fünf Katagorien nominiert war und mit vier Goldstatuetten nach Hause ging („Bester Hauptdarsteller“, „Bester Schnitt“, „Bester Ton“ und „Bester Tonschnitt“). Für die größte Überraschung sorgte der „Beste Film“ Green Book (gewann auch „Bester Nebendarsteller“ und „Bestes Originaldrehbuch“), der sich gegen die beiden Favoriten Roma sowie The Favourite durchsetzen konnte – und das, obwohl Regisseur Peter Farrelly in der Kategorie „Beste Regie“ übergangen wurde.

Viele Überraschungen und Favoriten, die beinahe leer ausgingen

Mit dem Regie-Oscar wurde Alfonso Cuarón für sein Werk Roma geehrt, das ebenfalls „Beste Kamera“ und „Bester fremdsprachiger Film“ abräumte (nominiert war das Schwarz-Weiß-Drama in zehn Kategorien). Das ebenfalls zehnfach nominierte Kostümdrama The Favourite gewann wiederum „nur“ einen Goldotto, und zwar in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ (Olivia Coleman für ihre irrsinnige Performance als englische Königin Anne).

„Oscars so White“ war einmal …

Für die nötige Portion Diversität sorgten u. a. Regina King, die für den Film If Beale Street Could Talk als „Beste Nebendarstellerin“ geehrt wurde, Spike Lees BlacKkKlansman („Bestes adaptiertes Drehbuch“) sowie der Marvel-Superhelden-Actioner Black Panther („Bestes Szenenbild“, „Bestes Kostümdesign“ und „Beste Filmmusik“). Als „besten Filmsong“ würdigte die Academy Lady Gagas Shallow (A Star Is Born) mit einem Oscar.

Der branchenintern als „Pixar-Award“ bezeichnete Preis für den „Besten Animationsfilm“ ging ausnahmsweise nicht an die kalifornische Trickfilmschmiede, sondern an Sonys Spider-Man: Into The Spider-Verse, dafür gab’s für Bao die begehrte Auszeichnung als „Bester animierter Kurzfilm“ (der Film stammt – wie kann es anders sein – natürlich von Disney/Pixar).

Alle Gewinner im Überblick

Nachfolgend können Sie sehen, wer in den jeweiligen Kategorien gewonnen hat, und gegen welche Konkurrenz sich der entsprechende Preisträger durchgesetzt hat:

Bester Film (Best Picture)

Green Book

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Roma

A Star Is Born

Vice

Beste Regie (Best Director)

Alfonso Cuarón (Roma)

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Paweł Pawlikowski (Cold War)

Yorgos Lanthimos (The Favourite)

Adam McKay (Vice)

Bester Hauptdarsteller (Best Actor)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Christian Bale (Vice)

Bradley Cooper (A Star Is Born)

Willem Dafoe (At Eternity’s Gate)

Viggo Mortensen (Green Book)

Beste Hauptdarstellerin (Best Actress)

Olivia Colman (The Favourite)

Yalitza Aparicio (Roma)

Glenn Close (The Wife)

Lady Gaga (A Star Is Born)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

Bester Nebendarsteller (Best Supporting Actor)

Mahershala Ali (Green Book)

Adam Driver (BlacKkKlansman)

Sam Elliott (A Star Is Born)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)

Sam Rockwell (Vice)

Beste Nebendarstellerin (Best Supporting Actress)

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Amy Adams (Vice)

Marina de Tavira (Roma)

Emma Stone (The Favourite)

Rachel Weisz (The Favourite)

Bestes Originaldrehbuch (Best Original Screenplay)

Green Book

The Favourite

First Reformed

Roma

Vice

Bestes adaptiertes Drehbuch (Best Adapted Screenplay)

BlacKkKlansman

The Ballad Of Buster Scruggs

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

Beste Kamera (Best Cinematography)

Roma

Cold War

The Favourite

Never Look Away

A Star Is Born

Bestes Szenenbild (Best Art Direction/Production Design)

Black Panther

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma

Bestes Kostümdesign (Best Costume Design)

Black Panther

The Ballad Of Buster Scruggs

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen Of Scots

Bester Ton (Best Sound Mixing)

Bohemian Rhapsody

Black Panther

First Man

Roma

A Star Is Born

Bester Schnitt (Best Film Editing)

Bohemian Rhapsody

BlacKkKlansman

The Favourite

Green Book

Vice

Bester Tonschnitt (Best Sound Editing)

Bohemian Rhapsody

Black Panther

First Man

A Quiet Place

Roma

Beste visuelle Effekte (Best Visual Effects)

First Man

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

Bestes Make-up und beste Frisuren (Best Makeup and Hairstyling)

Vice

Border

Mary Queen Of Scots

Bester Song (Best Original Song)

Shallow (A Star Is Born)

All The Stars (Black Panther)

I’ll Fight (RBG)

The Place Where Lost Things Go (Mary Poppins Returns)

When A Cowboy Trades His Spurs for Wings (The Ballad Of Buster Scruggs)

Beste Filmmusik (Best Original Score)

Black Panther

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle Of Dogs

Mary Poppins Returns

Bester animierter Spielfilm (Best Animated Feature Film)

v

Incredibles 2

Isle Of Dogs

Mirai

Ralph Breaks The Internet

Bester animierter Kurzfilm (Best Animated Short Film)

Bao

Animal Behavior

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Bester Kurzfilm (Best Live Action Short Film)

Skin

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Bester Dokumentarfilm (Best Documentary – Feature)

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding The Gap

Of Fathers And Sons

RBG

Bester Dokumentar-Kurzfilm (Best Documentary – Short Subject)

Period. End Of Sentence.

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night At The Garden

Bester fremdsprachiger Film (Best Foreign Language Film)

Roma

Capernaum

Cold War

Never Look Away

Shoplifters