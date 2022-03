Am 27. März 2022 fand in Los Angeles (USA) zum 94. Mal die Verleihung der Oscars statt – dem wichtigsten Preis der internationalen Filmbranche! In diesem Artikel sehen Sie, welche Filme, Regisseur:innen, Schauspieler:innen und Künstler:innen mit einem heißbegehrten Academy Award nach Hause gehen durften und ob es Überraschungen oder gar Skandale bei der Preiverleihung gab.

Inhaltsverzeichnis:

Mit 12 Nominierungen galt das Western-Drama The Power of the Dog (Regie: Jane Campion; u. a. mit Benedict Cumberbatch und Kirsten Dunst) im Vorfeld als heißer Anwärter auf eine Vielzahl von Auszeichnungen (darunter „Bester Film“), der Streifen wurde allerdings „nur“ mit dem Regie-Oscar bedacht. Fun-Fact: Dass ein Film bei den Academy Awards ausschließlich mit der Goldstatuette für „Beste Regie“ ausgezeichnet wurde, passierte zuletzt bei den Oscars 1968, als Mike Nichols seinen Regie-Award für Die Reifeprüfung (1967) entgegennahm.

Sci-Fi-Fans jubeln: Dune räumt bei den Oscars 2022 ab!

Gemessen an der Anzahl der Auszeichnungen, wurde die Neuverfilmung von Frank Herberts Sci-Fi-Roman Dune (Regie: Denis Villeneuve; u. a. mit Timothée Chalamet und Rebecca Ferguson) als erfolgreichster Film in den Abend entlassen. Von 10 Nominierungen konnte sich das Space-Epos sechs Goldmänner, hauptsächlich in den technischen Rubriken, sichern: „Beste Kamera“, „Bestes Szenenbild“, „Beste Filmmusik“ (Hans Zimmer), „Bester Schnitt“, „Bester Ton“ und „Beste visuelle Effekte“.

Coda: Gehörlos, aber nicht stumm bei den Oscars 2022!

Mit dem wohl wichtigsten Preis des Veranstaltung – „Bester Film“ – wurde die Gehörlosen-Tragikomödie Coda (Regie: Siân Heder) geehrt, die darüber hinaus einen sogenannten „Clean Sweep“ hinlegte und in allen nominierten Kategorien auch tatsächlich mit einer Auszeichnung geehrt wurde: „Bester Film“, „Beste Hauptdarstellerin“ (Emilia Jones) und „Bester Nebendarsteller“ (Troy Kotsur).

Ebenfalls in allen nominierten Kategorien abräumen konnte das biografische Drama The Eyes of Tammy Faye (Regie: Michael Showalter): „Beste Hauptdarstellerin“ (Jessica Chastain) und „Bestes Make-up und beste Frisuren“. Indes enttäuschten Kenneth Branaghs Belfast (7 Nominierungen, 1 Auszeichnung) und Steven Spielbergs West Side Story (7 Nominierungen, 1 Auszeichnung).





Oscars 2022: Watschen-Skandal und Ukraine-Krieg

Ganz ohne Skandälchen konnte die Oscarverleihung 2022 aber nicht über die Bühne gehen. Nachdem die Veranstaltung im Vorjahr auf Grund der Coronapandemie gänzlich ohne Publikum als „Stay at Home“-Version abgehalten wurde, befüllten die Veranstalter der Academy Awards heuer wieder in gewohnter Manier das Dolby Theatre in Los Angeles, jedoch unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen. Als Hosts fungierten Regina Hall, Amy Schumer und Wanda Sykes.

Noch vor Beginn der Oscars 2022 brachte Amy Schumer den Vorschlag, den ukrainischen Präsidenten (und ehemaligen Comedy-Schauspieler) Wolodymyr Selenskyj per Live-Schaltung für eine Ansprache zuzuschalten – dass der Vorschlag für hämische Bemerkungen und Kommentare im Web sorgte, war abzusehen. „Der Mann hat gerade bestimmt nichts besseres zu tun“ und „Vielleicht sollte man Amy Schumer sagen, dass Selenskyj gerade mitten in einem Krieg steckt?“ las man in den sozialen Netzwerken.

Tatsächlich blieb der Abend aber nicht ganz ohne Statements zum Ukraine-Krieg: So wurden am Roten Teppich einige blau-gelbe Accessoires wie z. B. Stecktücher, Anstecknadeln und Bänder erspäht (u. a. zu sehen bei Jamie Lee Curtis, Jason Momoa, Samuel L. Jackson, Yoon Yeo-jeong und Benedict Cumberbatch), Regie-Legende Francis Ford Coppola (stand für das 50-jährige Pate-Jubiläum auf der Bühne) verabschiedete sich mit einem „Vive Ukraine!“ und es gab eine Schweigeminute .





We will rock you: Will Smith ohrfeigt Chris Rock bei den Oscars 2022!

Den größten Wirbel veranstaltete jedoch Will Smith, der für das Tennis-Biopic King Richard als „Bester Hauptdarsteller“ geehrt wurde. Während einer – zugegeben unpassenden – Ansprache von Komiker Chris Rock bei der Verkündung des Dokumentar-Oscars (er witzelte über die Frisur von Smith-Ehefrau Jada Pinkett Smith, die nach einer Autoimmunerkrankung mit Haarausfall zu kämpfen hat), betrat der sichtlich wütende Will Smith kurzentschlossen die Bühne und ohrfeigte den Präsentator. Wieder an seinem Tisch Platz genommen, schrie Smith in Richtung Bühne: „Nimm den Namen meiner Frau nicht noch einmal in deinen verfickten Mund!“ – Der Moment konnte auf Grund der Live-Übertragung natürlich völlig unzensiert im Fernsehen und in den Streams gesehen werden.

Natürlich sorgte Will Smiths Ausraster für massiven Gesprächsstoff in den sozialen Netzwerken, vielerorts las man gar davon, Smith solle seinen Hauptdarsteller-Oscar wieder zurückgeben. Andere wiederum meinten, dass die „Showeinlage“ inszeniert gewesen sei. Dass es sich hierbei aber um kein einstudiertes Drama handelte, verdeutlichten die späteren Reaktionen von Seiten Chris Rocks und der Academy: Rock zog in Erwägung, Anzeige gegen Will Smith zu erstatten – entschied sich dann aber doch dagegen.

Indes berief sich die Academy auf ihren „Code of Conduct“, also ihre Verhaltensregeln, die u. a. besagen, dass jedwede Form von Gewalt, Missbrauch, Belästigung oder Diskriminierung nicht geduldet werden – eine Auswirkung für Smith und Rock blieb bisweilen jedoch aus. Viele Nachrichtenportale sprechen jedenfalls von einem „Tiefpunkt der Academy Awards“ und vom „unschönsten Moment“, den es jemals bei den Oscars gab!





Auf einen Blick: Die Top-Filme der Oscars 2022 und wie viele Preise sie gewonnen haben!

Nachfolgende Tabelle können Sie mit nur einem Klick nach „Filmtitel“, „Anzahl der Nominierungen“ sowie „Anzahl der Auszeichnungen“ sortieren:





Oscars 2022: Alle Filme und Gewinner:innen im Detail

Wie sich die 23 Einzelkategorien der Academy Awards aufteilen und welche Filme, Regisseur:innen, Schauspieler:innen und Künstler:innen bei der 94. Verleihung mit einem Oscar nach Hause gehen konnten, haben wir nachfolgend in praktischer Tabellenform aufbereitet.

Zur gewünschten Kategorie springen:





Bester Film

GEWONNEN: Coda (Regie: Siân Heder)

Bester Film / Best Picture Filmtitel Regie Coda Siân Heder Belfast Kenneth Branagh Don’t Look Up Adam McKay Drive My Car Ryūsuke Hamaguchi Dune Denis Villeneuve King Richard Reinaldo Marcus Green Licorice Pizza Paul Thomas Anderson Nightmare Alley Guillermo del Toro The Power of the Dog Jane Campion West Side Story Steven Spielberg





Beste Regie

GEWONNEN: Jane Campion (The Power of the Dog)

Beste Regie / Best Director Regisseur:in Film Jane Campion The Power of the Dog Paul Thomas Anderson Licorice Pizza Kenneth Branagh Belfast Ryūsuke Hamaguchi Drive My Car Steven Spielberg West Side Story





Bester Hauptdarsteller

GEWONNEN: Will Smith (King Richard)

Bester Hauptdarsteller / Best Actor Schauspieler Film Will Smith King Richard Javier Bardem Being the Ricardos Benedict Cumberbatch The Power of the Dog Andrew Garfield Tick, Tick…Boom! Denzel Washington Macbeth





Beste Hauptdarstellerin

GEWONNEN: Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Beste Hauptdarstellerin / Best Actress Schauspielerin Film Jessica Chastain The Eyes of Tammy Faye Olivia Colman Frau im Dunkeln Penélope Cruz Parallele Mütter Nicole Kidman Being the Ricardos Kristen Stewart Spencer





Bester Nebendarsteller

GEWONNEN: Troy Kotsur (Coda)

Bester Nebendarsteller / Best Supporting Actor Schauspieler Film Troy Kotsur Coda Ciarán Hinds Belfast Jesse Plemons The Power of the Dog J. K. Simmons Being the Ricardos Kodi Smit-McPhee The Power of the Dog





Beste Nebendarstellerin

GEWONNEN: Ariana DeBose (West Side Story)

Beste Nebendarstellerin / Best Supporting Actress Schauspielerin Film Ariana DeBose West Side Story Jessie Buckley Frau im Dunkeln Judi Dench Belfast Kirsten Dunst The Power of the Dog Aunjanue Ellis King Richard





Bestes adaptiertes Drehbuch

GEWONNEN: Siân Heder (Coda)

Bestes adaptiertes Drehbuch / Best Adapted Screenplay Drehbuchautor:in Film Siân Heder Coda Jane Campion The Power of the Dog Ryūsuke Hamaguchi und Takamasa Ōe Drive My Car Maggie Gyllenhaal Frau im Dunkeln Eric Roth, Jon Spaihts und Denis Villeneuve Dune





Bestes Originaldrehbuch

GEWONNEN: Kenneth Branagh (Belfast)

Bestes Originaldrehbuch / Best Original Screenplay Drehbuchautor:in Film Kenneth Branagh Belfast Paul Thomas Anderson Licorice Pizza Zach Baylin King Richard Adam McKay und David Sirota Don’t Look Up Joachim Trier und Eskil Vogt Der schlimmste Mensch der Welt





Beste Kamera

GEWONNEN: Greig Fraser (Dune)

Beste Kamera / Best Cinematography Kameramann/frau Film Greig Fraser Dune Bruno Delbonnel Macbeth Janusz Kamiński West Side Story Dan Laustsen Nightmare Alley Ari Wegner The Power of the Dog





Bestes Szenenbild

GEWONNEN: Zsuzsanna Sipos und Patrice Vermette (Dune)

Bestes Szenenbild / Best Production Design Szenenbildner:in Film Zsuzsanna Sipos und Patrice Vermette Dune Rena DeAngelo und Adam Stockhausen West Side Story Stefan Dechant und Nancy Haigh Macbeth Tamara Deverell und Shane Vieau Nightmare Alley Grant Major und Amber Richards The Power of the Dog





Bestes Kostümdesign

GEWONNEN: Jenny Beavan (Cruella)

Bestes Kostümdesign / Best Costume Design Kostümdesigner:in Film Jenny Beavan Cruella Jacqueline Durran und Massimo Cantini Parrini Cyrano Robert Morgan und Jacqueline West Dune Luis Sequeira Nightmare Alley Paul Tazewell West Side Story





Beste Filmmusik

GEWONNEN: Hans Zimmer (Dune)

Beste Filmmusik / Best Original Score Komponist:in Film Hans Zimmer Dune Nicholas Britell Don’t Look Up Germaine Franco Encanto Jonny Greenwood The Power of the Dog Alberto Iglesias Parallele Mütter





Bester Filmsong

GEWONNEN: No Time to Die (Keine Zeit zu sterben) – Billie Eilish und Finneas O’Connell

Bester Filmsong / Best Original Song Songtitel Film Musik und Text No Time to Die Keine Zeit zu sterben Billie Eilish und Finneas O’Connell Be Alive King Richard Dixson und Beyoncé Dos Oruguitas Encanto Lin-Manuel Miranda Down to Joy Belfast Van Morrison Somehow You Do Four Good Days Diane Warren





Bestes Make-up und beste Frisuren

GEWONNEN: Linda Dowds, Stephanie Ingram und Justin Raleigh (The Eyes of Tammy Faye)

Bestes Make-up und beste Frisuren / Best Makeup and Hairstyling Artist Film Linda Dowds, Stephanie Ingram und Justin Raleigh The Eyes of Tammy Faye Carla Farmer, Mike Marino und Stacey Morris Der Prinz aus Zamunda 2 Naomi Donne, Nadia Stacey und Julia Vernon Cruella Eva von Bahr, Donald Mowat und Love Larson Dune Frederic Aspiras, Anna Carin Lock und Göran Lundström House of Gucci





Bester Schnitt

GEWONNEN: Joe Walker (Dune)

Bester Schnitt / Best Film Editing Filmeditor:in Film Joe Walker Dune Hank Corwin Don’t Look Up Myron Kerstein und Andrew Weisblum Tick, Tick…Boom! Pamela Martin King Richard Peter Sciberras The Power of the Dog





Bester Ton

GEWONNEN: Ron Bartlett, Theo Green, Doug Hemphill, Mark A. Mangini und Mac Ruth (Dune)

Bester Ton / Best Sound Tontechniker:in Film Ron Bartlett, Theo Green, Doug Hemphill, Mark A. Mangini und Mac Ruth Dune Niv Adiri, Simon Chase, James Mather und Denise Yarde Belfast Brian Chumney, Tod A. Maitland, Shawn Murphy, Andy Nelson und Gary Rydstrom West Side Story Richard Flynn, Robert Mackenzie und Tara Webb The Power of the Dog James Harrison, Simon Hayes, Paul Massey, Oliver Tarney und Mark Taylor Keine Zeit zu sterben





Beste visuelle Effekte

GEWONNEN: Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles und Gerd Nefzer (Dune)

Beste visuelle Effekte / Best Visual Effects Künstler:in Film Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles und Gerd Nefzer Dune Chris Corbould, Jonathan Fawkner, Joel Green und Charlie Noble Keine Zeit zu sterben Joe Farrell, Dan Oliver, Christopher Townsend und Sean Noel Walker Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Scott Edelstein, Kelly Port, Dan Sudick und Chris Waegner Spider-Man: No Way Home Swen Gillberg, Bryan Grill, Nikos Kalaitzidis und Dan Sudick Free Guy





Bester Animationsfilm

GEWONNEN: Encanto

Bester Animationsfilm / Best Animated Feature Film Film Regie Encanto Byron Howard und Jared Bush Flee Jonas Poher Rasmussen Luca Enrico Casarosa Die Mitchells gegen die Maschinen Mike Rianda Raya und der letzte Drache Don Hall und Carlos López Estrada





Bester animierter Kurzfilm

GEWONNEN: The Windshield Wiper

Bester animierter Kurzfilm / Best Animated Short Film Film Regie & Drehbuch The Windshield Wiper Alberto Mielgo und Leo Sanchez Affairs of the Art Les Mills und Joanna Quinn Bestia Hugo Covarrubias und Tevo Díaz Boxballet Anton Dyakov Rote Robin Dan Ojari und Mikey Please





Bester Kurzfilm

GEWONNEN: The Long Goodbye

Bester Kurzfilm / Best Live Action Short Film Film Regie & Drehbuch The Long Goodbye Riz Ahmed und Aneil Karia Ala Kachuu – Take and Run Maria Brendle und Nadine Lüchinger On My Mind Kim Magnusson und Martin Strange-Hansen Please Hold K.D. Dávila und Levin Menekse Sukienka Tadeusz Łysiak und Maciej Ślesicki





Bester Dokumentarfilm

GEWONNEN: Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

Bester Dokumentarfilm / Best Documentary Feature Film Regie & Drehbuch Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised) David Dinerstein, Robert Fyvolent, Joseph Patel und Ahmir Thompson Ascension Jessica Kingdon, Kira Simon-Kennedy und Nathan Truesdell Attica Traci A. Curry und Stanley Nelson Flee Monica Hellström, Charlotte de La Gournerie, Jonas Poher Rasmussen und Signe Byrge Sørensen Writing with Fire Sushmit Ghosh und Rintu Thomas





Bester Dokumentar-Kurzfilm

GEWONNEN: The Queen of Basketball

Bester Dokumentar-Kurzfilm / Best Documentary Short Subject Film Regie & Drehbuch The Queen of Basketball Ben Proudfoot Als wir Tyrannen waren Jay Rosenblatt Hörbar Geoff McLean und Matthew Ogens Nach Hause Pedro Kos und Jon Shenk Three Songs for Benazir Elizabeth Mirzaei und Gulistan Mirzaei





Bester internationaler Film

GEWONNEN: Drive My Car (Regie: Ryūsuke Hamaguchi)

Bester internationaler Film / Best International Feature Film Film Regie Herkunftsland Drive My Car Ryūsuke Hamaguchi Japan Flee Jonas Poher Rasmussen Dänemark The Hand of God Paolo Sorrentino Italien Lunana – Das Glück liegt im Himalaya Pawo Choyning Dorji Bhutan Der schlimmste Mensch der Welt Joachim Trier Norwegen





