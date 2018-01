Wenn am 4. März in Los Angeles zum 90. Mal die Academy Awards verliehen werden, blickt nicht nur die Filmbranche gespannt nach Hollywood. Die Liste der Nominierten verspricht einen spannenden Abend und bereits im Vorfeld darf gewettet werden, welche Blockbuster mit Exemplaren der heißbegehrten Goldstatuetten nach Hause gehen. Um sich die Wartezeit zu vertreiben, haben gewitzte Grafiker und Photoshop-Monteure einige Plakate der Oscar-Anwärter so modifiziert, dass die Kernaussage des Films auf den ersten Blick ersichtlich ist. Viel Spaß! (Listung in alphabetischer Reihenfolge)

‚All The Money In The World – Alles Geld der Welt‘

Nominiert für: Bester Nebendarsteller (Christopher Plummer)

© theshiznit.co.uk

‚Call Me By Your Name‘

Nominiert für: Bester Film, Bester Hauptdarsteller (Timothée Chalamet), Bestes adaptiertes Drehbuch, Bester Song

© theshiznit.co.uk

‚Darkest Hour – Die dunkelste Stunde‘

Nominiert für: Bester Film, Bester Hauptdarsteller (Gary Oldman), Beste Kamera, Bestes Szenenbild, Bestes Kostümdesign, Bestes Make-up und beste Frisuren

© theshiznit.co.uk

‚Dunkirk‘

Nominiert für: Bester Film, Beste Regie, Beste Kamera, Bestes Szenenbild, Bester Ton, Bester Schnitt, Bester Tonschnitt, Beste Filmmusik

© theshiznit.co.uk

‚Get Out‘

Nominiert für: Bester Film, Beste Regie, Bester Hauptdarsteller (Daniel Kaluuya), Bestes Originaldrehbuch

© theshiznit.co.uk

I, Tonya

Nominiert für: Beste Hauptdarstellerin (Margot Robbie), Beste Nebendarstellerin (Allison Janney), Bester Schnitt

© theshiznit.co.uk

‚Lady Bird‘

Nominiert für: Bester Film, Beste Regie, Beste Hauptdarstellerin (Saoirse Ronan), Beste Nebendarstellerin (Laurie Metcalf), Bestes Originaldrehbuch

© theshiznit.co.uk

‚Phantom Thread – Der seidene Faden‘

Nominiert für: Bester Film, Beste Regie, Bester Hauptdarsteller (Daniel Day-Lewis), Beste Nebendarstellerin (Lesley Manville), Bestes Kostümdesign, Beste Filmmusik

© theshiznit.co.uk

‚The Post – Die Verlegerin‘

Nominiert für: Bester Film, Beste Hauptdarstellerin (Meryl Streep)

© theshiznit.co.uk

‚The Shape Of Water – Das Flüstern des Wassers‘

Nominiert für: Bester Film, Beste Regie, Beste Hauptdarstellerin (Sally Hawkins), Bester Nebendarsteller (Richard Jenkins), Beste Nebendarstellerin (Octavia Spencer), Bestes Originaldrehbuch, Beste Kamera, Bestes Szenenbild, Bestes Kostümdesign, Bester Ton, Bester Schnitt, Bester Tonschnitt, Beste Filmmusik

© theshiznit.co.uk

‚Three Billboards Outside Ebbing, Missouri‘

Nominiert für: Bester Film, Beste Hauptdarstellerin (Frances McDormand), Bester Nebendarsteller (Woody Harrelson & Sam Rockwell), Bestes Originaldrehbuch, Bester Schnitt, Beste Filmmusik

© theshiznit.co.uk

Die vollständige Liste aller Oscar-Nominierten finden Sie hier.