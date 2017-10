Wenn am 4. März 2018 in Los Angeles die 90. Academy Awards über die Bühne gehen, heißt es wieder „And the Oscar goes to …“ Bis dahin ist zwar noch ein wenig Zeit, dennoch kann man bereits eine ungefähre Prognose abgeben, welche Filme und Schauspieler/innen aller Wahrscheinlichkeit nach eine Nominierung erhalten werden. TV-MEDIA hat die heißesten Anwärter auf eine der begehrten Goldstatuetten gelistet, und schätzt ihre Chancen ein!

Kategorie: Bester Film

‚Battle of the Sexes‘: Kult-Tennisspielerin Billie Jean King trat '73 gegen einen Mann an © Archiv

‚Call Me By Your Name‘: Homosexuelles, romantisches Filmdrama von Luca Guadagnino (Kritikerliebling 2017) © Archiv

‚Darkest Hour‘: Die ersten Tage von Winston Churchills Regentschaft während des Krieges © Archiv

‚Dunkirk‘: Christopher Nolans zeitlich geschickt verschachtelte Aufarbeitung des Brit-Rückzuges 1940 © Archiv

‚Get Out‘: Subtiler Horror über schwarzen Fotografen, der weiße Schwiegereltern kennenlernt © Archiv

‚Lady Bird‘: Drama über eine ungewöhnliche junge Frau von Greta Gerwig, heißer Tipp vieler Kritiker © Archiv

‚The Big Sick‘: Romantischer Kultur-Clash-Spaß von Michael Showalter über pakistanische Traditionen © Archiv

‚The Shape of Water‘: Kommt erst ins Kino, gilt schon als Meisterwerk – Guillermo del Toros Fantasy-Romanze © Archiv

‚Three Billboards Outside Ebbing, Missouri‘: Tragikomödie über polizeikritische Plakate – Geheimtipp! © Archiv

Kategorie: Bester Hauptdarsteller

v.l.: Gary Oldman, Timothee Chalamet, Denzel Washington, Jake Gyllenhaal, Robert Pattinson © Getty Images

Kategorie: Beste Hauptdarstellerin

v.l.: Sally Hawkins, Jessica Chastain, Margot Robbie, Saoirse Ronan, Frances McDormand © Getty Images

Kategorie: Beste Regie