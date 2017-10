Harvey Weinstein ist raus aus der Oscar-Academy, das haben die 54 Mitglieder des Board of Governors entschieden. In der Geschichte der Academy gab es bislang erst einen einzigen Ausschluß.

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences ist zuständig für die Vergabe der Oscars. Harvey Weinstein hatte eigentlich immer eine besonders enge Beziehung zur Academy – immerhin hat er mit vielen seinen Oscar-Kampagnen deren Mitglieder dazu gebracht, seinen Produktionen über 300 Nominierungen in zahlreichen Sparten und 5 Auszeichnungen für den Besten Film zu bescheren. Wegen der Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens hat die Oscar-Academy 65-jährigen Filmproduzent Harvey Weinstein jetzt offiziell ausgeschlossen. Die Entscheidung fiel auf einer Krisensitzung des Board of Governors, das nach Bekanntwerden des Skandals.

Hollywood distanziert sich, langjähriger Freund Quentin Tarantino ist „fassungslos“

Zuvor wurde Weinstein bereits von seinem Filmstudio The Weinstein Company entlassen und Hollywood-Stars wie Judi Dench, Meryl Streep oder Glenn Close distanzierten sich vom Filmproduzenten. Weinsteins Frau Georgina Chapman trennte sich umgehend von ihm und sein langjähriger Freund Quentin Tarantino ist laut eigenen Aussagen fassungslos.

Die Academy begründet den Entzug der Mitgliedschaft von Harvey Weinstein folgendermaßen:

Das Academy of Motion Picture Arts and Sciences Board of Governors ist heute zusammengetreten, und die Vorwürfe gegen Harvey Weinstein zu besprechen, und hat mit deutlich mehr als der nötigen Zweidrittelmehrheit beschlossen, ihn sofort aus der Academy auszuschließen. Wir tun dies nicht nur, um uns von jemandem zu trennen, der des Respekts seiner Kollegen nicht würdig ist, sondern auch, um eine Botschaft zu senden, dass die Ära der absichtlichen Ignoranz und beschämenden Mitschuld an sexuell aggressivem Verhalten und Belästigung am Arbeitsplatz in unserer Branche vorbei ist. Es geht hier um ein zutiefst besorgniserregendes Problem, das keinen Platz in unserer Gesellschaft hat. Das Board wird weiterhin daran arbeiten, ethische Verhaltensstandards zu etablieren, denen alle Academy-Mitglieder entsprechen müssen.

In der Historie der Oscar-Academy gab es einen Ausschluß bislang nur ein einziges Mal: Dem Schauspieler Carmine Caridi wurde die Mitgliedschaft entzogen, weil er Screener-DVDs von Oscar-Kandidaten weitergegeben haben soll.

Asia Agento, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie: Schwere Vorwürfe gegen Weinstein

Alles begann mit den Vorwürfen von acht Schauspielerinnen in der New York Times, inzwischen haben sich noch mehr Frauen gemeldet, die von Weinstein sexuell belästigt wurden.

Folgender Facebook-Post beinhaltet sämtliche, von der Times veröffentlichte Storys zum Thema: