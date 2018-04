ORF vs. Servus TV: Senderwettlauf um den Mount Everest

Zum 40. Jubiläum der Messner-Habeler-Begehung matchen sich die beiden Sender um den frühesten Ausstrahlungstermin.

Am 8. Mai 1978 schreiben Reinhold Messner und Peter Habeler Geschichte: Die beiden Alpinisten sind die ersten Menschen, die den 8.848 Meter hohen Gipfel des Mount Everest ohne künstlichen Sauerstoff erreichen. Damit leiten Messner und Habeler eine neue Ära im Alpinismus ein, viele Kollegen folgen den Spuren der 1978er-Seilschaft. Das Jubiläum des legendären Abenteuers feiert Servus TV mit einer Spezialausgabe von ‚Bergwelten‘. In ‚Mount Everest – Der letzte Schritt‘ erzählen Peter Habeler und Reinhold Messner, der selbst Regie führt und seinen Sohn Simon für seine Rolle castete, von den Vorbereitungen und den Schwierigkeiten.

Wer sendet als erster?

Servus TV verschiebt die Doku vom angestammten Montag-‚Bergwelten‘-Termin auf Dienstag, den 8. Mai (20.15 Uhr; im Anschluss der ‚Spezial-Talk – Mount Everest heute‘) und sendet am Montag (7. Mai, 20.15 Uhr) mit ‚Bergwelten – Leo Dickinson – Am falschen Platz zur rechten Zeit‘ das Porträt über den waghalsigen Abenteuerfilmer. Weil ORF III Servus TV abhängen will, ändert auch er sein Programmschema. Statt des üblichen ‚Land der Berge‘-Termins am Mittwoch um 21.05 Uhr schickt der Küniglberg den ganzen Sonntag ‚LdB‘-Dokus on air (mit Wiederholungen und neuen Ausgaben, u. a. ‚Rekorde am Everest‘ um 20.15 Uhr).

Offensichtlich geht’s nicht nur bei Bergsteigern darum, als erste auf dem „Gipfel“ zu stehen.