Neue Channel-Manager und ein neues ORF eins. Wie es mit dem ORF und Alexander Wrabetz weitergehen kann - die Analyse.

Sechs Wochen nach der Nationalratswahl, die türkis/schwarz-blaue Koalition nimmt langsam Formen an - das von vielen für den ORF befürchtete Schreckensszenario scheint aber (so schnell) nicht einzutreten: Eine groß angelegte ORF-Reform samt neuem Gesetz, die Neudefinition von Aufgaben und Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sowie die daraus resultierende Neuwahl des ORF-Chefs sollen dem Vernehmen nach erst im Laufe des Jahres 2018 auf Schiene gebracht werden.

Diese Woche tagt der Stiftungsrat, für Alexander Wrabetz besteht Handlungsbedarf © Ian Ehm

Generaldirektor Wrabetz unter Druck, Abwahl 2019?

Eine Abwahl von Alexander Wrabetz könnte - nach entsprechendem Fristenlauf - erst 2019 am Programm stehen. Wenn es denn überhaupt dazu kommt

Zurzeit weit spannender: Wie reagiert Wrabetz, der als großer Taktiker gilt, auf die aktuellen Entwicklungen in der heimischen Politik? Konkret: Mit welchen Personen besetzt er rund ein Dutzend Spitzenjobs, die in den kommenden Monaten am Küniglberg durch Pensionierung frei werden?

Lisa Totzauer gilt als Favoritin für die Position des Channel-Managers von ORF eins © ORF

ORF-Kenner sehen darin eine Art „Überlebensversicherung“ für ihn, weil er den VP/FP-Koalitionären hier bei allfälligen Personalwünschen entgegenkommen könnte. Allen voran sollen dieser Tage die sogenannten Channel-Manager für ORF eins und ORF 2 ausgeschrieben werden, die der ORF-General ja schon in seiner Bewerbung vor über einem Jahr angekündigt hatte. Die beiden großen TV- Kanäle sollen (wie bei ORF III) künftig von je einem Verantwortlichen geführt werden, der idealerweise über Personal-, Budget-und Programmhoheit verfügt.

Roland Brunhofer als ORF-2-Macher? Weil SP-nah nun eher unwahrscheinlich © TV-MEDIA / Roland Ferrigato

Hintergrund: Das Profil bzw. das Programmschema von ORF eins muss - auch nach dem Verlust wichtiger Sportrechte wie der Bundesliga und der Champions League - völlig neu ausgerichtet werden. Dazu kommen die herben Quotenverluste der Vergangenheit (ORF eins hält nur mehr knapp unter zehn Prozent Marktanteil), die in aller Dramatik zeigen, dass US-Serien und -Filme auf ORF eins nicht mehr funktionieren. Um zu verhindern, dass der „junge“ ORF-Kanal in die Bedeutungslosigkeit rutscht und zum Privatisierungs-Kandidaten wird, muss Wrabetz nun in Informationssendungen und fiktionale Eigenproduktionen investieren.

ORF eins neu: Tägliches Infomagazin vs. Infotainment-Schiene

Bei der Sitzung des Stiftungsrates am Donnerstag dieser Woche (das Aufsichtsgremium tagt zum ersten Mal nach der Wahl) will der SP-nahe Generaldirektor, den Insider derzeit massiv unter Druck sehen, denn auch erste Ideen für ein neues ORF eins präsentieren. Zur Diskussion steht ein tägliches Info-Magazin ab 21.00 Uhr - oder eine einstündige Infotainment-Schiene am Vorabend ab 18.30 Uhr.

Nachteil des Ersteren: Das Magazin müsste direkt gegen etablierte Info-Formate in ORF 2 antreten. Nachteil des Zweiteren: Der Vorabend ist die am meisten umkämpfte Zeitzone im TV (die ehedem "größte Programmreform aller Zeiten" lässt grüßen; Wrabetz scheiterte 2007 schon einmal daran).

Beim Modell 2 sollen neben dem Infotainment-Magazin jedenfalls eine fixe Dokuschiene am Mittwoch (‚DOKeins‘) und Fläche für Experimente geschaffen werden. Und auch von einer neuen Vorabendserie ist die Rede - Das eben fertig verhandelte ORF-Budget für 2018 gibt all das aber nur schwer her: Rund 85 Mio. Euro stehen für ORF eins zur Verfügung, dazu nochmals rund 100 Mio. für den TV-Sport am ersten Kanal (inklusive Olympia und Fußball-WM).