ORF vor historisch schlechtem April-Ergebnis?

Hält der Quotentrend an, dann könnten die beiden großen ORF-Sender per Monatsende ihr schlechtestes April-Ergebnis einfahren.

Wie interne Aufzeichnungen zeigen, lagen ORF eins und ORF 2 mit 15. April bei zusammen 28,4 % Marktanteil, 1,6 Prozentpunkte unter dem Ergebnis von April 2017. Am vergangenen Wochenende sah die hauseigene Quoten-Analyse vor allem die Hauptabende unter Druck. Am Sonntag in ORF 2 kam etwa der Franken-‚Tatort‘ auf nur 478.000 Seher und 16 % Quote – sechs Prozentpunkte weniger als vom ORF selbst auf diesem Sendeplatz verordnet!

Ähnlich ORF eins: Der US-Film ‚Der Marsianer‘ lag mit 271.000 Sehern und 9 % ebenfalls sechs Punkte unter Vorgabe. Schon am Samstag erwischte es den ‚Barcelona Krimi‘ in ORF 2 (16 %; 7 Punkte unter Vorgabe), einzig die Freitag-Show ‚Meine Mama kocht‘ (12 %) und am Samstag ‚Verstehen Sie Spaß?‘ (18 %) blieben im Plus.