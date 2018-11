ORF eins neu: Was die Sender-Reform alles bringt

Die ZiB 18 und ein neues Vorabendmagazin starten im Frühling, außerdem darf man sich auf neue, hauseigene Serienprojekte freuen. Die Neuerungen im Detail.

Die Reform von ORF eins“, sagt dessen neue Channelmanagerin Lisa Totzauer, „wird nicht auf einen Schlag erfolgen, sie braucht Zeit beim Publikum“. Im Frühjahr 2019 sollen nun – nach langen Vorarbeiten – die ersten Programmschritte gesetzt werden.

Lisa Totzauer bringt jetzt schon frischen Wind in ihren Sender, etwa mit DIE.Nacht – PopUp © ORF/Thomas Jantzen

ORF eins neu: Vorabend mit News-Schiene und weniger US-Serien

Der Vorabend des schwächelnden ORF-Kanalas (zuletzt 7,7% Marktanteil) wird mit einer News-Schiene angereichert, die um 18:00 Uhr mit einer ZiB 18 beginnt, um 18:10 Uhr mit einem gerade in Entwicklung befindlichen Vorarbendmagazin fortgesetzt wird. Zug um Zug sollen dann in einer Testschiene am Samstag erprobte, weitere Formate die Zeitzone bis 20.15 Uhr anfüllen.

Geplant sind verschiedene neue Inhalte von der eigenproduzierten Sitcom/Dokusoap über Magazine bis hin zum Quiz. Motto: Mehr österreichischer Content, weniger US-Serien.

Das von Lisa Totzauer erarbeitete Zielschema wird freilich erst in einigen Jahren zu 100 Prozent umgesetzt sein.

Hauptabend neu auf ORF eins: Je nach Wochentag verschieden

Am Hauptabend schweben der Channelmanagerin je nach Wochentag bestimmte Programmfarben vor: etwa Serienunterhaltung am Montag, Information am Mittwoch oder Comedy/Show am Freitag.

Serienprojekte für den Montag sind dabei die neue Robert Palfrader-Produktion Walking on Sunshine (ab 7. Jänner 2019) oder Wischen ist Macht, geplant mit Ursula Strauss. Österreichs Helden wiederum heißt ein Eventprogramm, bei dem die besten heimischen Feuerwehrmänner in einer Art Actionshow gekürt werden.