Kultregisseur Quentin Tarantino (u. a. ‚Pulp Fiction‘, ‚Inglourious Basterds‘ und ‚Django Unchained‘) dreht gerade seinen neuesten Film, der die abscheulichen Charles-Manson-Morde behandeln wird. Mit von der Partie sind – wie so oft bei ihm – jede Menge Hollywoodstars!

Schauspielgröße Al Pacino (‚Scarface‘) will erstmals für Regisseur Quentin Tarantino vor die Kamera treten. Wie Variety berichtet, soll der 78-jährige neben den Hauptdarstellern Leonardo DiCaprio (Oscar für ‚The Revenant‘) und Brad Pitt (‚War Machine‘) in ‚Once Upon a Time in Hollywood‘ mitwirken. Darin behandelt Tarantino die grausamen Charles-Manson-Morde (TV-MEDIA berichtete). Pacino drehte zuletzt mit Robert De Niro unter der Regie von Martin Scorsese den Thriller ‚The Irishman‘.

Stars so weit das Auge reicht!

‚Once Upon a Time in Hollywood‘ spielt im Jahr 1969 in Los Angeles, zur Zeit der Hippie-Revolution und einer von Charles Manson angestifteten Mordserie, der unter anderem die Schauspielerin Sharon Tate (Margot Robbie) zum Opfer fiel. DiCaprio mimt einen früheren Western-Star, Pitt spielt dessen Stunt Double. Pacino soll die Rolle des fiktiven Schauspielagenten Marvin Shwarz übernehmen. Ebenfalls mit von der Partei sind Burt Reynolds (‚Ein ausgekochtes Schlitzohr‘), Damian Lewis (‚Billions‘), Luke Perry (‚Beverly Hills, 90210‘), Dakota Fanning (The Alienist), Emilie Hirsch (Into The Wild) und Timothy Olyphant (‚Santa Clarita Diet‘), sowie Michael Madsen und Tim Roth – die beide freilich in keinem „Tarantino“ fehlen dürfen.

Als US-Kinostart für ‚Once Upon a Time in Hollywood‘ ist vorerst der 9. August 2019 avisiert.