Alpine Kombination: Marcel Hirscher holt Olympia-Gold!

Hirscher spricht von der „besten Abfahrt seines Lebens“. Der 28-jährige Salzburger beendete damit Österreichs 20-jährige Durststrecke – zuletzt holte Mario Reiter in Nagano Olympia-Gold in der Herren-Kombi.

Ski-Star Marcel Hirscher hat den letzten weißen Fleck auf seiner ohnehin bereits umfangreichen Erfolgsliste getilgt: Im ersten Alpin-Bewerb der Winterspiele in Pyeongchang holte sich der Salzburger am Dienstag im Alpincenter von Jeongseon mit dem Titel in der Kombination sein erstes Olympia-Gold! Damit beendete der 28-Jährige auch Österreichs aktuell längste olympische Ski-Durststrecke – zuletzt holte Mario Reiter vor 20 Jahren in Nagano die letzte olympische Goldmedaille in der Herren-Kombi.

„Das war die beste Abfahrt in meinem Leben.“

„Ich bin stolz auf eine wahnsinnig gute Abfahrt und ziemlich viel Coolness im Slalom. Dass ich mich nicht habe verrückt machen lassen“, sagte Hirscher im Sieger-Interview nach einem Torlauf bei speziell bei ihm schwierigen Bedingungen. „Dass wir die erste Chance haben nützen können, ist perfekt.“ Eigentlich könne er nun schon heimfahren, was er aber natürlich nicht mache. „Jetzt lassen wir es heute einmal krachen und dann schauen wir, was die nächsten Tage noch bringen.“

Die Basis für seinen Triumph legte Hirscher in der Abfahrt: Im wegen starken Windes zum Super-G-Start hinunterverlegten Teilbewerb verlor der Annaberger bei einer Fahrzeit von lediglich rund 1:20 Minuten nur 1,32 Sek. auf den vorangelegenen deutschen Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen. Als Zwölftem fehlten ihm nur 28/100 auf Pinturault, den Zehnten. „Heute ist mir speziell am Vormittag etwas Großartiges gelungen“, sagte Hirscher. „Das war die beste Abfahrt in meinem Leben.“ Im ebenfalls verkürzten, aber schwierigen Slalom hatte Muffat-Jeandet als Zweiter der Startreihenfolge ordentlich vorgelegt. Seine Marke von 45,96 Sekunden wurde nur noch von Hirscher um 1/100 unterboten. Der hatte aber anders als die die meisten anderen mit starkem Wind und schlechter Bodensicht zu kämpfen.

Es ist die zweite Medaille für das ÖOC-Team bei diesen Spielen, die zweite in Gold. Am Sonntag holte der 23-jährige Tiroler David Gleirscher im Rodel-Einsitzer unerwartet den Titel (TV-MEDIA berichtete).