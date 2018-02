Der ‚Super Mario‘-Film wurde offiziell bestätigt!

Nach einem peinlichen Realfilm und einer mäßig erfolgreichen Zeichentrick-Serie in den 90ern, will es Videospielehersteller Nintendo noch einmal wissen und zieht ins Filmgeschäft ein. Maskottchen Super Mario soll von den ‚Minions‘-Machern einen Animationsfilm spendiert bekommen, das bestätigt der japanische Tech-Riese nun offiziell!

Nachdem bereits Ende 2016 von einem „Nintendo Land“ innerhalb der beliebten Universal Vergnügungsparks (an den Standorten Osaka, Orlando und Hollywood) die Rede war, lag die Vermutung nahe, dass der japanische Videospielehersteller zusammen mit dem amerikanischen Filmstudio auch an einem dazu passenden Film arbeit. Diese Spekulationen wurde nun mit einem offiziellen Statement auf der Facebook-Seite des Unternehmens bestätigt.

Demnach soll Produzent Chris Meledandri (u. a. ‚Ice Age 1 & 2‘ und ‚Ich – Einfach unverbesserlich 1–3‘) in Zusammenarbeit mit Super-Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto einen Film produzieren. Da Meledandri der Gründer und CEO von Illumination Entertainment ist (übrigens ein Tochterunternehmen von Universal Pictures) kann man freilich davon ausgehen, dass es sich um einen Animationsfilm handeln werde. Ein kleines aber feines Detail gibt es jedoch: Der amerikanische Twitter-Account von Nintendo spricht – anderes als der deutsche Facebook-Account – nicht von einem Mario-Film, sondern um einen Film „mit Mario“ („starring Mario“). Gastauftritte von anderen wichtigen Nintendo-Charakteren sind damit nicht ausgeschlossen, die Möglichkeit eines Animations-Realfilm-Mixes (wie z. B. ‚The LEGO Movie‘) steht genauso im Raum.

Nintendo and Illumination are partnering on a movie starring Mario, co-produced by Shigeru Miyamoto and Chris Meledandri! pic.twitter.com/wVRPLIzcGJ