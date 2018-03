Weil Kooperationen günstiger sind als Eigenproduktionen, sehen wir nun Guido Cantz und sein ‚Verstehen Sie Spaß‘ auch demnächst in ORF

... in den kommenden Wochen sicher weniger, als von vielen Sehern gewünscht!

Am Samstag (17. 3.) betritt Florian Silbereisen für ARD und ORF die Arena seiner Schlagershow, einen Monat später fragt ARD-Moderator Guido Cantz nun auch im ORF: ‚Verstehen Sie Spaß?‘ Zudem präsentiert Kai Pflaume seine ARD-Spielshow Klein gegen Groß heuer noch öfter im ORF.

Programmübernahmen sind günstiger als ORF-Eigenproduktionen

Hintergrund: Für den heimischen Öffentlich-rechtlichen sind diese "Kooperationen" (de facto: Programmübernahmen; der Austro-Anteil in den Shows ist bescheiden) mit rund 150.000 Euro Lizenz-Kosten extrem günstig, eigenproduzierte Unterhaltung à la Dancing Stars würde zirka das Dreifache kosten.

Zeitgleiche Ausstrahlung von deutschen Sendungen beschränkt sich aber nicht auf die Shows, auch bei TV-Movies & -Reihen programmiert man gerne parallel.

Fünf (!) Hauptabendfilme in einer Woche laufen zeitgleich auf ORF und im deutschen TV

In der Woche von 24.3. bis 30.3. laufen fünf (!) Hauptabend-Filme zeitgleich in ORF und deutschem TV: Tom Hanks als ‚Unterhändler‘ sonntags bei RTL, das TV-Movie ‚24 Wochen‘ montags im ZDF. Mittwoch und Donnerstag ist die ARD als Partner dran (‚Die Freibadclique‘ und ‚Donna Leon‘), am Freitag übernimmt man vom „Zweiten“ ‚Matula‘.

Grund hier: Die (vertraglich vereinbarten) Parallelen sollen ORF-Seher am Abwandern hindern, Quotenverluste minimieren. - Ob der ORF damit in der laufenden Gebührendebatte seine „identitätsstiftende“ Funktion stützt, sei dahingestellt.