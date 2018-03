Nordic Noir-Serien: Morden im Norden

Die exzentrische Saga Norén (Sofia Helin) startet bald in ihre vierte Staffel

Abscheuliche Verbrechen, gebrochene Charaktere: Der Strom an rauen Krimi-Serien aus Skandinavien reißt nicht ab – zum Glück für Nordic Noir-Fans!

Die Vorliebe für Krimis aus Skandinavien hat sich zu einem europaweiten Trend entwickelt, die Nachfrage nach entsprechenden Stoffen reißt nicht ab.

Ob gehypter Roman, gefeierte TV-Serie oder Hollywood-Blockbuster: Krimis aus Dänemark, Schweden, Norwegen und auch Island sind in.

Dabei werden vor allem abgrundtief-düstere Dramen, die den Genre-Namen „Nordic Noir“ geprägt haben, nachgefragt.

Aktuell startet im TV - neben weiteren ‚Rebecka Martinsson‘- und ‚Mord im Mittsommer‘-Folgen - die achtteilige Sky-Serie ‚Der Grenzgänger‘ (ab Freitag, 30. 3. auf Sky Atlantic). Produziert wird der Thriller von Sigrid Strohmann, die langjährige Erfahrung bei der Koproduktion skandinavischer Krimiserien hat (u. a. die ‚Millennium-Trilogie‘ nach Stieg Larsson und ‚Die Brücke -Transit in den Tod‘).

Deutsch-Norweger Tobias Santelmann ist ‚Der Grenzgänger‘ © obs/Sky Deutschland

In der Serie geht es um einen prinzipientreuen Polizisten, der im Gewissenskonflikt steckt: Der Osloer Cop Nikolai (dargestellt vom deutsch-norwegischen Schauspieler Tobias Santelmann; Interview rechts) muss einen Mord aufklären, bei dem sein Bruder als Hauptverdächtiger gilt. - Das ist aber nicht der einzige Stoff aus dem hohen Norden, der uns in der nächsten Zeit mitreißen wird.

Diese spannenden Krimi-Serien kommen

Saga Norén ermittelt in ihrer vierten Staffel, aber auch aus Island, Deutschland und Österreich kommt neues Nordic Noir-Serienfutter.

Die Brücke, Staffel 4

Auch in der letzten Staffel (acht Folgen) der dänisch-schwedischen Hit-Serie ermitteln Kommissarin Norén aus Schweden und Kommissar Sabroe aus Dänemark Seite an Seite. Zwischen Mai und Juli, ZDF.

Midnight Sun – Grenzüberschreitender Fall

Französisch-schwedische Krimi- Serie, in der es die französische Polizistin Kahina Zadi nach Schweden verschlägt, wo sie mit Staatsanwalt Anders einen Mord aufklären soll. Ab Sommer, SRF & ZDF

Modus, Staffel 2

‚Sex and the City‘-Star Kim Cattrall als US-Präsidentin, deren schwedischer Staatsbesuch verheerende Folgen nach sich zieht: Sie wird entführt. Melinda Kinnaman und Henrik Norlén nehmen auch in dieser Staffel die Ermittlungen auf. Acht Folgen, laufen voraussichtlich auf SRF und ZDF.

Modus – Der Mörder in uns startet bald in die zweite Staffel © SRF / ZDF

Follow the Money, Staffel 2

Die dänische Krimiserie zeigt, wie Gier und schmutzige Polit-Intrigen die vermeintlich saubere Wirtschaft durchsetzen. 21. bis 25. Mai, SRF.

Trapped, Staffel 2

Regisseur Baltasar Kormákur (Everest) ist auch für die zweite Staffel der isländischen Krimiserie Ideengeber und Produzent. Die Dreharbeiten der vier neuen Folgen wurden kürzlich beendet. Kommt im ZDF.

Valkyrien

Der idealistische Arzt Ravn (Sven Nordin) betreibt in einem Ex-Luftschutzbunker eine illegale Klinik und versucht nebenbei, seine todkranke Frau zu heilen. Die achtteilige norwegische Serie gibt es bereits auf DVD.

Valkyrien © Video: YouTube

Der Pass

Auch die Deutschen versuchen sich an „Nordic Noir“: Exakt an der deutsch-österreichischen Grenze wird eine übel zugerichtete Leiche entdeckt, beide Länder nehmen daraufhin die Ermittlungen auf. Mit Nicholas Ofczarek, der einen desillusionierten Cop aus Österreich spielt. Inspiriert wurde das Format von der dänisch-schwedischen Serie Die Brücke. Wird zur Zeit gedreht. Ausstrahlung: Sky.

Quicksand

Netflix arbeitet an seiner ersten schwedischen Originalserie, die auf dem gleichnamigen Buch-Thriller beruht und von Camilla Ahlgren (Die Brücke) betreut wird. Gerade in Produktion. Ausstrahlung auf Netflix.