‚New Mutants‘: Erster Trailer zum ‚X-Men‘-Spin-off!

Passend zum Freitag, dem 13. veröffentlicht Fox einen gruseligen Ersteinblick zum kommenden Comic-Thriller ‚New Mutants‘. Darin übernehmen u. a. Anya Taylor-Joy (‚Split‘) und ‚Game of Thrones‘-Aria Maisie Williams das Kommando einer jugendlichen Gruppe von Mutanten!

Eine Szene, bei der Gänsehaut unabdingbar ist: „Das ist kein Krankenhaus, das ist ein Horrorhaus!“ Im Hintergrund spielt es dazu passend Pink Floyds ‚Another Brick in the Wall‘. – Schnell stellt eine Gruppe von Teenagern fest, dass die angebliche Gesundheitseinrichtung in die sie gebracht wurde, eher Schrecken als Hilfe für sie bereithält. Die Kids verfügen allesamt über besondere Fähigkeiten – ja, sie sind Mutanten! Doch weder können sie mit ihren Kräften besonders gut umgehen, noch scheinen die finsteren „Ärzte“ in der Einrichtung diese Kräfte im Sinne der Teenager nutzen zu wollen …

‚New Mutants‘ - Offizieller Trailer © Video: YouTube

‚X-Men‘ goes Horrorshow

Regisseur Josh Boone (‚Das Schicksal ist ein mieser Verräter‘) kündigte bereits an, dass er mit ‚New Mutants‘ trotz jugendlicher Darsteller nicht etwa einen Young-Adult-Film, sondern einen waschechten Horror-Thriller liefern wolle (TV-MEDIA berichtete) – der erste dazu passende Trailer sieht nun auch ganz danach aus. Als neue ‚X-Men‘ sind darin unter anderem Maisie Williams (Wolfsbane), Anya Taylor-Joy (Magik), Henry Zaga (Sunspot), Blu Hunt (Mirage) und Charlie Heaton (Cannonball) zu sehen.

In den österreichischen Kinos soll ‚X-Men: New Mutants‘ am 12. April 2018 anlaufen.