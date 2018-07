Neues Projekt von ‚Borat‘-Comedian Sacha Baron Cohen!

Der 46-jährige Brit-Komiker Sacha Baron Cohen hat schon einige Blödelrollen gespielt: Er war Möchtegern-Gangster Ali G. (2002), der triebgesteuerte Kasache Borat (2006), der schwule Austro-Repoter Brüno (2009) und der fiktive Diktator Aladeen (2012). Sein nächstes Projekt könnte politisch werden – und stichelt gegen US-Präsident Trump.

Dass sich der amerikanische Präsident Donald Trump gerne über das soziale Netzwerk Twitter entlädt, ist gemeinhin bekannt. Egal ob es sich um Politisches oder Allerweltsthemen handelt – kaum etwas oder jemand bleibt von ihm und seinen bissigen Kommentaren verschont. Das musste auch bereits der britische Comedian Sacha Baron Cohen am eigenen Leib erfahren, als er von Trump höchstpersönlich in einem Video als „drittklassiger Charakter“ bezeichnet wurde, der dringend Schauspielunterricht nehmen sollte.

Ein unterschätzter Blödel-Star

Seine Fans haben Cohen vor allen als Möchtegern-Gangster Ali G. oder als triebgesteuerten Kasache Borat im Kopf, doch der Mann kann mehr als nur zu blödeln: In ‚Sweeney Todd – Der teuflische Barbier aus der Fleet Street‘ (2007) und ‚Les Misérables‘ (2012) bewies er sein Gesangstalent, und dass er durchaus auch ernste Rollen spielen kann, zeigte er in ‚Hugo Cabret‘ (2011) und zuletzt in ‚Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln‘ (2016), wo er den Meister Zeit gab.

Sacha Baron Cohen in seiner ersten Kultrolle als Möchtegern-Gangster Ali G. © Archiv

Auch für das Biopic ‚Bohemian Rhapsody‘ von Queen-Frontman Freddie Mercury (Regie: Bryan Singer) machte er sich stark, immerhin sollte er die Hauptrolle des legendären Sängers übernehmen! Auch wenn die optische Ähnlichkeit gigantisch gewesen wäre, zog sich Cohen allerdings auf Grund kreativer Differenzen mit den verbliebenen Bandmitgliedern aus dem Projekt zurück – stattdessen übernahm ‚Mr. Robot‘ Rami Malek (TV-MEDIA berichtete).

Trump wirbt für Sacha Baron Cohen

Dass ein Typ wie Sacha Baron Cohen Kritik einer Witzfigur der Marke Trump nicht auf sich sitzen lässt, war abzusehen. Deswegen verwundert es nicht weiter, dass der Schauspieler just am 4. Juli (amerikanischer Unabhängigkeitstag) eine Meldung über seinen Twitter-Account veröffentlichte – und darin den Präsidenten für sich und sein neues Projekt Werbung machen lässt.

Der Brite postete ein Video auf seinen Social Media Accounts. "Eine Nachricht eures Präsidenten am Unabhängigkeitstag" nannte der Komiker sein Filmchen - und verwendet Originalaufnahmen von Trump: „… dieser drittklassige Charakter Sacha Baron Cohen von dem ich mir wünsche, dass er so oft ins Gesicht geschlagen werden würde, dass er im Krankenhaus landet. Er ist eine Schande, er gehört sofort hinausgeworfen. Sacha Baron Cohen, geh zurück zur Schule, lern, wie man lustig ist. Du weißt einen Scheiß“, heißt es darin.

A message from your President @realDonaldTrump on Independence Day pic.twitter.com/O2PwZqO0cs — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) 4. Juli 2018

Zum Abschluss des Clips lässt Cohen seine Follower wissen, dass er seinen Abschluss nachholen werde und blendet das Logo der Trump-Universität ein, die schon längst ihren Betrieb eingestellt hat. Trump wurde wegen dieser Pseudo-Uni, die sich so nicht hätte nennen dürfen, vor Gericht verurteilt und musste ehemaligen Schülern Geld zurückzahlen. Was genau es mit diesem Projekt auf sich hat geht noch nicht hervor, es wäre allerdings naheliegend für Cohen, abermals eine neue Kunstfigur zu schaffen, die sich ausnahmsweise mit politischen Inhalten befasst.

via GIPHY