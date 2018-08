Neues Moderatoren-Duo für ‚Promi Big Brother‘

Wenn am 17. August in die sechste Staffel von ‚Promi Big Brother‘ bei Sat.1 anläuft, gibt es nicht nur einen Schub neuer Kandidaten zu begaffen, sondern auch zwei ambitionierte neue Moderatoren, die durch die Realityshow führen.

Quasi als Aufwärmübung präsentiert ein neues Gespann seit Anfang der Woche das ‚Sat.1 Frühstücksfernsehen‘. Nicht ohne Hintergedanken, denn ab 17. August führen Marlene Lufen und Jochen Schropp durch die sechste Staffel von ‚Promi Big Brother‘. Die Neubesetzung beim Guten-Morgen-Magazin kam dabei überraschend, immerhin hat gab es mit Daniel Boschmann erst vor zwei Wochen einen Stabwechsel – der wandert stattdessen zum neuen Vorabendmagazin ‚Endlich Feierabend‘.

Ex-‚Bachelor‘ und ‚DSDS‘-Sieger im Gespräch

Bevor es also Mitte August mit der neuen Staffel des Realityformats weitergeht, haben der 39-jährige Schropp und die 47-jährige Lufen also noch Zeit, sich zu „beschnuppern“. Die diesjährigen Kandidaten wurden vom Münchnener Sender noch nicht offiziell bekannt gegeben, die Gerüchteküche brodelt allerdings seit Wochen. So fielen bereits in Beiträgen von Bild, Gala und VIP.de unter anderem die Namen der Reality-TV-erprobten Sophia Wollersheim (Frau der deutschen Rotlicht-Legende Bert Wollersheim), Ex-‚Bachelor‘ Oliver Sanne und ‚DSDS‘-Sieger Alphonso Williams.

Lange werden die offiziellen Bestätigungen von Sat.1 jedenfalls nicht mehr auf sich warten lassen …