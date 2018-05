Neues Action-Projekt für Vin Diesel

Nach dem Motto: „Man kann nie genug Krach machen“ startet Vin Diesel nun in ein neues Action-Abenteuer.

Ob als Toretto in der ‚Fast & Furious‘-Reihe, als Riddick in den ‚Pitch Black‘-Filmen oder als Xander Cage der ‚xXx‘-Reihe - Vin Diesel hat keine Angst vor möglichen Wiederholungen in Film-Franchises.

Viel Arbeit zahlt sich aus ;-) © Video: Cover Media

Gar nicht zu reden von seinem Stimm-Einsatz als Baum Groot in den jetzt zum Avengers-Universum gehörenden Guardians of the Galaxy-Abenteuern, wo er nur "I am Groot!" sagt.

Jetzt wird Vin Diesel Spaß-Agent!

Nun kommt eine weitere Fortsetzungsfilm-Aufgabe dazu: ‚Muscle‘ ist der programmatische Titel der humorigen Action-Reihe, bei der Diesel auch produzieren wird. Dem Vernehmen nach wird es eine Agenten-Serie, die Verträge sind unterschrieben, 2019 geht die Arbeit los.