Oscarpreisträgerin Alicia Vikander schlüpft in die Rolle von Videospielikone Lara Croft. Seht jetzt den neuen Trailer zu ‚Tomb Raider‘.

Der neue Trailer zur Neuauflage der ‚Tomb Raider‘-Filme (darin spielte in den Jahren 2001 und 2003 Angelina Jolie die Hauptrolle) zeigt mehr von Alicia Vikander als junge Lara Croft in ihrem ersten Abenteuer. Angelehnt ist das Reboot an die Neuauflage der beliebten Spielreihe aus dem Jahr 2013. In einigen der neuen Szenen wird endlich mehr über die Story verraten und auch Laras Gegenspieler Mathias Vogel (Walton Goggins) tritt auf den Plan.

Tomb Raider - Trailer #02 © Video: YouTube

Mehr zum Film haben wir Ihnen bereits in diesem Artikel erzählt. ‚Tomb Raider‘ soll am 16. März in den österreichischen Kinos anlaufen.