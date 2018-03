Zwar fürchten Fans von ‚Game of Thrones‘ bereits das Ende der kultigen HBO-Serie, doch der amerikanische Sender hat offenbar bereits einen potentiellen Nachfolger gefunden – zumindest was den Hype angeht. ‚Westworld‘ ist zwar eine gänzlich eigenständige Serie, die mit dem Fantasy-Epos nichts zu tun hat, im Web wird die TV-Adaption von Michael Crichtons gleichnamigem Film aber bereits stark abgefeiert!

Fans von ‚Game of Thrones‘ fürchten sich bereits: Ihre Lieblingsserie wird aller Wahrscheinlichkeit nach der achten Staffel enden! Hierzulande flimmerte Ende Juni zwar erst das Finale der sechsten Staffel über die Bildschirme, doch ein Ende des preisgekrönten Fantasy-Epos wird immer greifbarer. Natürlich bleibt die Frage offen: Schafft es HBO erneut, eine so erfolgreiche Serie zu veröffentlichen, Rekorde zu brechen und Awards abzustauben – oder geht ‚Game of Thrones‘ möglicherweise als erfolgreichste TV-Serie der Geschichte in die Annalen der Menschheit ein?

Nächster HBO-Hit steht bereits in den Startlöchern!

Weit abseits der blutigen Ränkespiele aus Westeros wirft das Web bereits einen Blick auf eine kommende neue Serie aus dem Hause HBO: ‚Westworld‘ basiert auf Michael Crichtons (Autor von ‚Jurassic Park‘, Anm.) gleichnamigem Sci-Fi-Film des Jahres 1973, mit Yul Brynner, Richard Benjamin und James Brolin in den Hauptrollen. Die TV-Neuauflage verspricht bereits Großes, womöglich auch deshalb, weil die futuristische Story im heutigen Jahr 2016 noch einmal um eine Ecke bedrohlicher wirkt.

Und darum geht’s: Im futuristischen Freizeitpark ‚Westworld‘ lässt der brillante Erfinder Dr. Robert Ford (Anthony Hopkins) die Träume zahlender Kunden wahr werden. In einer künstlichen Wild-West-Umgebung, die von intelligenten Robotern bevölkert wird, können Besucher nach Lust und Laune Zeit verbringen und dabei beispielsweise auch ihrer Mordlust freien Lauf lassen. Doch damit wollen sich die lernenden Maschinen irgendwann nicht mehr abfinden. Als sie sich ihres Schicksals bewusstwerden, lehnen sie sich gegen die Menschen auf.

‚Westworld‘ – Ofizieller Trailer zur HBO-Serie © Video: YouTube

Diese Namen versprechen geradezu einen Hit!

Die Neuauflage in Serienform stammt aus der Feder von Christopher Nolans (‚Dark Knight‘-Trilogie) Bruder Jonathan Nolan und dessen Frau Lisa Joy. Als Produzent tritt ‚Star Wars VII‘-Regisseur J.J. Abrams, der mit Nolan zuvor bereits die Thrillerserie ‚Person of Interest‘ realisierte. Zur hochkarätigen Besetzung zählen neben Anthony Hopkins u. a. auch noch Ed Harris, James Marsden, Rodrigo Santoro, Evan Rachel Wood und Thandie Newton.

In Amerika läuft ‚Westworld‘ ab 2. Oktober auf HBO. Parallel zur US-Ausstrahlung bringt Pay-TV-Sender Sky die zehn einstündigen Folgen der ersten Staffel auch bereits in den deutschsprachigen Raum!