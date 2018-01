Neuer ‚Crocodile Dundee‘ mit Danny McBride angekündigt

Was für eine Überraschung: 17 Jahre nach dem dritten Teil ‚Crocodile Dundee in Los Angeles‘ bekommt die Abenteuerkomödien-Reihe offenbar ein Remake spendiert. Zumindest lässt das der erste Teaser zu ‚Dundee: The Son Of A Legend Returns Home‘ vermuten – in dem Danny McBride den titelgebenden Sohn der Outback-Legende spielt. Ur-Hauptdarsteller Paul Hogan wird zumindest mit seiner Produktionsfirma Rimfire an dem Streifen beteiligt sein.

Rund 30 Jahre nach dem ersten Film der australischen Erfolgsreihe ‚Crocodile Dundee‘ ist ein vierter Teil in Arbeit. In ‚Dundee: The Son Of A Legend Returns Home‘ spielt der US-amerikanische Schauspieler Danny McBride (zuletzt gesehen in ‚Alien: Covenant‘) den Sohn des Filmhelden Mick „Crocodile“ Dundee. Die Produktionsfirma Rimfire Films – zu deren Mitbegründern übrigens Originalschauspieler Paul Hogan zählt – hat einen ersten Teaser veröffentlicht. Die Actionkomödie soll in diesem Sommer in die Kinos kommen.

Hauptdarsteller McBride erklärte, um Crocodile Dundee zu spielen, sei „zu 95 Prozent“ die legendäre Weste des Abenteuerhelden nötig. "Die restlichen fünf Prozent bestehen einfach daraus, nicht hinzufallen und auf den Füßen zu bleiben.“

Überraschungs-Comeback des Kult-Krokodiljägers

Die Filme um den von Paul Hogan gespielten Krokodiljäger Mick Dundee, der im australischen Outback mit wilden Tieren kämpft und sich dann in New York mit seinem gewaltigen Messer Gangstern entgegenstellt, sind bis heute der größte kommerzielle Erfolg des australischen Kinos. Sie spielten zusammen rund 600 Millionen US-Dollar (490 Millionen Euro) ein. „In den vergangenen Jahren habe ich darüber nachgedacht, wie ich Dundee einer neuen Generation nahebringen kann“, erklärte Hogan. Und wieter: „Ich freue mich wahnsinnig, der Welt den neuen Crocodile Dundee vorzustellen.“