Alyson Hannigan übernimmt Hauptrolle in ABC-Comedy ‚Man of the House‘.

Nach dem Finale von ‚How I Met Your Mother‘ versuchte sich Alyson Hannigan an einem Serienremake-Projekt zum ‚Club der Teufelinnen‘ versucht, der aber nicht in Serie ging. Zusätzlich schloss sie sich als Moderatorin der Magie-Show ‚Penn & Teller: Fool Us‘ von The CW an.

Alyson Hannigan als Willow Rosenberg in ‚Buffy the Vampire Slayer‘ © The WB

Jetzt steht Alyson Hannigan in den Startlöchern für ihre Rückkehr ins große Fernsehgeschäft: Die Darstellerin – wir kennen sie aus ‚Buffy‘ und ‚How I Met Your Mother‘ hat bei ABC einen Vertrag unterschrieben. Und zwar für die Hauptrolle im Comedy-Piloten ‚Man of The House‘.

ABC hatte die Bestellung für das Projekt abhängig davon gemacht, dass eine namhafte Darstellerin für diese Rolle gefunden würde. Allerdings handelt es sich dabei nicht um die Titelrolle der Serie - das wird der Sohn von Hannigans Figur sein. Hinter dem Comedy-Piloten steht ‚Scandal‘-Star Kerry Washington.

Hannigan spielt eine von zwei Schwestern, die nach ihren Trennungen jetzt alleinerziehende Mütter sind und zusammenziehen. Die ‚How I Met Your Mothe‘"-Darstellerin gibt dabei die Sozialarbeiterin Jessie, die völlig unerwartet von ihrem Ehemann verlassen wurde.

Hannigan, wie wir sie als Lily aus ‚How I Met Your Mother‘ kennen © CBS

Da sie keine andere Möglichkeit sieht, zieht sie (gegen besseres Wissen) mit ihrem Teenager-Sohn und ihrer Preteen-Tochter bei Schwesterherz Charlie ein. Diese wird allerdings als narzisstisch und zu beiläufigen Gemeinheiten neigend beschrieben - ihre Tochter ist sogar noch etwas bösartiger.

Der Hauptcharakter ist Jessies Sohn, der plötzlich mitten unter vier Frauen als der (einzige) Mann im Haus lebt. Er ist ein Footballtalent mit Profi-Ambitionen und muss nun seine eigene Version von „Männlichkeit“ finden.