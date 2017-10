Eine Preiserhöhung hat sich in den letzten Wochen zwar bereits angedeutet, dass Streaming-Riese Netflix jedoch auch in Österreich so schnell anzieht hätten wir nicht gedacht: Kunden müssen hierzulande seit Oktober mehr bezahlen, wenn sie Filme und Serien ansehen wollen!

Seit 5. Oktober gelten für Neuanmeldungen auf der VoD-Plattform Netflix erhöhte Preise – für Bestandskunden gelten (noch) die alten Tarife. Konkret müssen neue User jetzt 13,99 Euro pro Monat für das Premium-Abo bezahlen (Preis bisher: 11,99 Euro). Auch das Standard-Abo hat sich um einen Euro verteuert und kostet nun 10,99 Euro, statt wie bisher 9,99 Euro. Einzig das Basis-Abo bleibt unverändert.

Die neuen Tarife gelten ab 5. Oktober für Neukunden – Bestandskunden zahlen (noch) den alten Preis © Netflix

Originals-Produktionen verschlingen immer mehr Geld

„Von Zeit zu Zeit werden die Netflix-Tarife und -Preise angepasst, während wir mehr exklusive TV-Serien und Filme hinzufügen, neue Produkteigenschaften einführen und das Gesamterlebnis von Netflix verbessern", teilt Netflix mit. Macht Sinn, immerhin lässt sich der Streaming-Riese seine exklusiven Originals-Produktionen auch reichlich was kosten. So verschlang z. B. eine Episode der letzten Staffel von ‚House of Cards‘ im Schnitt 4,5 Millionen Dollar, das zwischenzeitlich abgesetzte Sci-Fi-Drama ‚Sense8‘ gar 9 Millionen USD pro Folge.