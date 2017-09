Netflix entwickelt einen Spielfilm über das amtierende Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus. Die Hauptrolle wird ‚Game of Thrones‘-Mieme Jonathan Pryce übernehmen. Auch Hollywood-Legende Anthony Hopkins ist bei dem Projekt an Bord – er soll Franziskus-Vorgänger Benedikt XVI. verkörpern.

In ‚Game of Thrones‘ spielt Jonathan Pryce einen autoritären Sektenführer, nun darf der Waliser für seine nächste Rolle ein edleres Gewand anlegen. Wie Deadline berichtet soll der Schauspieler in der kommenden Netflix-Produktion ‚The Pope‘ nämlich Papst Franziskus verkörpern. Ebenfalls darin auftreten wird dessen Vorgänger Benedikt XVI. (bürg. Joseph Ratzinger), für dessen Rolle niemand Geringeres als Anthony Hopkins (‚Das Schweigen der Lämmer‘) vorgesehen ist. Das Skript schreibt Anthony McCarten (u. a. ‚Die Entdeckung der Unendlichkeit‘), während Fernando Meirelles (‚City of God‘) den Film inszenieren wird.

Ein Biopic des ersten lateinamerikanischen Papstes

Die Geschichte von ‚The Pope‘ beginnt 2005 mit der Wahl des ehemaligen deutschen Kardinals Joseph Ratzinger zum 265. Bischof von Rom, der jedoch 2013 freiwillig von seinem Amt zurücktritt und damit den Weg frei macht für Jorge Mario Bergoglio – dieser wird daraufhin als Franziskus der erste Papst, der dem Orden der Jesuiten angehört. Zudem füllte die Position vor dem Argentinier noch nie ein Lateinamerikaner aus. Das Drama wird insbesondere die Zweifel des späteren Franziskus vor der Amtsübernahme beleuchten – der aktuelle Papst ist nicht zuletzt für seine Bescheidenheit bekannt, die sich vor allem auch in seiner Hingabe an die Armen äußert.