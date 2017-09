Weil empörte Eltern beim Streaming-Riesen auf die Barrikaden stiegen, musste Netflix vergangene Woche die Kinderserie ‚Biene Maya‘ aus dem Programm entfernen. Der Grund: Ein Scherz eines Zeichners, der in einer Episode einen Penis versteckte!

In einem unbekannten Land, vor gar nicht all zu langer Zeit: Die liebe ‚Biene Maya‘ – man kennt sie hierzulande als lehrreiche 70er-Jahre Zeichentrickserie – ist momentan in aller Munde. Grund dafür ist ein schlecht platzierter „Scherz“ eines Zeichners: In einer Folge des Animations-Remakes wurde nämlich ein Penis entdeckt!

This show is on @netflix its called maya the Bee this episode is S1E35 around 5:14 mins in they have a #dick on the log wall pic.twitter.com/lb5bK88Ex5 — Ariel Wray (@ArielWray) 15. September 2017

„Bitte seid achtsam, was eure Kinder gucken.“

Aufgefallen ist der Skandal einer besorgten Amerikanerin, die sich via Twitter zu Wort meldete. „Bitte seid achtsam, was eure Kinder gucken. Ich weiß, dass ich nicht verrückt bin und ich weiß das so etwas nichts in einer Kinderserie zu suchen hat!“ Über 955 Mal wurde ihr Beitrag re-tweetet, und auch von Netflix bemerkt. Der Streaming-Anbieter nahm die Folge daraufhin aus dem Programm – auch die deutsche Produktionsfirma Studio 100 entschuldigte sich vielmals und bezeichnete den Vorfall als schlechten Scherz eines Mitarbeiters.

Wer sich aus Recherchezwecken selbst von besagter Episode überzeugen möchte: Es handelt es sich um die Folge ‚Der schleimlose Heinz‘ (Episode 69, Staffel 1) - nun ja, wie der Schelm denkt …