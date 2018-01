Netflix wächst und wächst und wächst ...

118 Millionen Abonnenten zählt der Streamingriese Netflix bereits – und hat damit seine eigenen Prognosen übertroffen. Man reagiert auf die Steigerung mit einem weiteren Ausbau der eigenen Marktposition. Für Kunden heißt das: Mehr neue Eigenproduktionen!

Die Zahl der Netflix-Abonnenten ist im vierten Quartal 2017 auf rund 118 Millionen gestiegen. Gegenüber dem Vorquartal hat der Streaming-Dienst über acht Millionen neue Kunden hinzugewonnen und damit die eigene Prognose übertroffen.

So sieht eine ordentliche Wachstumskurve aus © Statista.com

Entsprechend positiv reagierten die Anleger. Die Netflix-Aktie stieg am Montag nachbörslich auf ein neues Rekordhoch. Um die eigene Marktposition auszubauen, will Netflix weiter im großen Stil in die Produktion exklusiver Inhalte investieren. Laut golem.de will das Unternehmen im laufenden Jahr hierfür bis zu acht Milliarden US-Dollar ausgeben.